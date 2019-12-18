Обзор Вулкан Россия казино

Вулкан Россия – популярное онлайн-казино, оформленное в тематике одноименной сети игорных заведений. Виртуальный клуб принимает гостей в круглосуточном режиме и имеет немало преимуществ на фоне конкурентов. Здесь предлагаются щедрые презенты и быстрые выплаты, качественные слоты и многочисленные турниры.

Интерфейс казино Вулкан Россия переведен на русский язык. А дизайн официального сайта реализован в традиционных для сети цветах. Саппорт онлайн-заведения отвечает клиентам без выходных и перерывов. Получить помощь сотрудники техподдержки предлагают на официальных каналах оператора в мессенджерах Viber и Telegram. Подписчикам сообществ доступны актуальные новости, эксклюзивные подарки и анонсы будущих турниров.

Первое впечатление

Игорный зал оформлен в традиционных фирменных цветах с преобладанием синих и красных тонов. На площадке отсутствуют рекламные баннеры, а узнаваемый логотип Вулкан Россия размещен в левом верхнем углу экрана. На стартовой странице отображаются турниры, акции и бонусы. Здесь же можно вызывать онлайн-чат для получения помощи от службы техподдержки.

После загрузки официального сайта игроки увидят на экране самые важные вкладки меню, которые позволяют перейти в разделы с:

игровыми автоматами;

актуальными турнирами;

залом славы;

действующими акциями.

На стартовой странице предусмотрены кнопки для регистрации личного кабинета. Создание профиля занимает считанные минуты. После регистрации учетной записи игроки получают возможность пополнять баланс и делать ставки на реальные деньги. Наличие аккаунта также позволяет активировать любые поощрения, предусмотренные бонусной программой.

Уже с главной страницы посетители Вулкан Россия клуба могут выбрать и запустить понравившиеся игры. Изучить ассортимент доступных развлечений помогают красочные баннеры, которые знакомят с самыми востребованными слотами. Больше информации о сертифицированном софте опубликовано в соответствующих разделах меню.

Как зарегистрироваться в онлайн-казино

Зарегистрироваться на портале можно в течение минуты. Чтобы стать клиентом Vulkan Russia casino, новичкам необходимо:

Нажать кнопку с надписью «Регистрация». Изучить и согласиться с правилами виртуального клуба. Указать электронную почту. Определиться с паролем для входа. Перевести деньги на депозит и активировать бонус.

Подтвердить указанные данные просто. Один из возможных способов авторизации – вход в аккаунт через профиль в социальных сетях. Сразу после переадресации в личный кабинет игрок сможет активировать любые актуальные поощрения.

Сотрудники службы безопасности Вулкан Россия вправе в любой момент провести идентификацию для проверки личности игрока. Также верификация считается обязательной при запросе на вывод более 500$.

Пополнение депозита и вывод денег

Для игры на реальные деньги в казино Вулкан Россия требуется пополнение баланса. На площадке разрешается зарегистрировать только один игровой счет. Чтобы перевести на него реальные деньги, посетителям предлагается отличный выбор платежных систем. В списке доступных вариантов – карты MasterCard и VISA, электронные кошельки WebMoney и Qiwi. На портале есть возможность проводить денежные транзакции и с помощью онлайн-банкинга.

Вывод средств возможен с помощью той же платежной системы, которая использовалась для пополнения депозита. Верифицировать указанные реквизиты необходимо через фото используемой банковской карты или скриншот из личного кабинета электронной платежной системы.

Бонусы, поощрения, турниры и акции

Вулкан Россия казино постоянно радует своих гостей щедрыми подарками. В рамках действующих акций предусмотрена выдача бонусов за пополнение баланса, победу в турнирах и лотереях, а также другие поощрения, раздаваемые в рамках действующих акций.

Каждый день гости онлайн-казино могут принимать участие в разных клубных мероприятиях и получать взамен реальные деньги. Чаще всего такие розыгрыши проводятся накануне праздников или памятных дней.

Первым новичкам выдается подарок за пополнение депозита. В качестве поощрения выступает 75% надбавка к переведенной на баланс сумме. Дополнительно казино Вулкан Россия начислит 50 бесплатных спинов для популярного автомата. Этот бонус необходимо активировать в течение 3 ч., начиная с момента его выдачи. Поощрение отыгрывается перед выводом с коэффициентом х30. Неоплачиваемые вращения начисляются равными частями в течение двух дней. Отыгрыш бонуса по времени не ограничен.

Воспользоваться призовыми запусками барабанов могут и постоянные клиенты. За пополнение баланса на указанную в правилах сумму гости Вулкан Россия казино получают 15 неоплачиваемых спинов для автомата Book of Ra. Выигрыш с призовых запусков отыгрывается с вейджером х30.

Дополнительные вознаграждения ждут участников программы лояльности Vulkan Russia. Она предусматривает многоступенчатую структуру и выдачу подарков в зависимости от текущего статуса игрока. ВИП-клиентам доступен выгодный обмен накопленных баллов на деньги и увеличенный размер кешбэка. Частичный возврат средств способен достигать отметки в 11%. Воспользоваться кешбэком смогут посетители, которые оказались в течение последней недели в проигрыше перед онлайн-казино.

Азартные игры Вулкан Россия

В игорном зале Вулкан Россия можно запускать аппараты разных компаний. Свой софт на портале представили такие известные разработчики, как:

Evoplay;

Belatra;

NOVOMATIC;

Microgaming;

Igrosoft;

NetEnt.

Ускорить поиски подходящих слотов помогает удобная система фильтров. Она позволяет быстро находить лучшие аппараты для ставок по их названию в отдельной поисковой строке или по компании-производителю.

В отдельных вкладках меню собраны актуальные новинки. Сюда попадают последние разработки известных компаний после официального релиза. Есть в меню разделы с популярными и избранными аппаратами. Софт из каталога выводится на экран по показателю отдачи и популярности. Также есть возможность сформировать список автоматов в алфавитном порядке.

Разнообразят игровой процесс настольные и карточные игры. В соответствующем разделе меню можно найти разные версии баккары, покера, рулетки и блэкджека. Весь софт запускается в тренировочном режиме. Он не требует от посетителей наличия регистрации или пополнения депозита.

Мобайл версия сайта

Владельцам смартфонов и планшетов доступны ставки в казино Вулкан Россия с мобильных девайсов. Играть в топовые аппараты предлагается через приложение или адаптированную версию сайта. Оба варианта онлайн-казино работают корректно и стабильно на устройствах с любым размером экрана и вне зависимости от технических характеристик телефона. Функционал мобильной версии аналогичен полноценному сайту.

Скачиваемое приложение – отличная альтернатива полномасштабному варианту. Установленная на телефон или планшет программа позволяет получить доступ ко всему функционалу игорного зала. Мобильное приложение разработано с учетом характеристик портативных девайсов. Именно поэтому программа не зависает и не лагает, так как не уступает по своему качеству браузерному варианту.

FAQ

Есть ли в онлайн-казино бездепы?

Да. Для их получения требуется регистрация аккаунта, выбор раздела с акциями и активация бездепозитного бонуса. Далее потребуется выполнить действия, которые описаны в условиях промо-предложения.

Как получить денежный выигрыш в казино?

Денежные транзакции проходят в личном кабинете после выбора раздела «Касса». В этой вкладке меню можно определиться с подходящей платежной системой, указать необходимые реквизиты и отправить запрос.

Для чего требуется отправка документов?

Играть на деньги, пополнять баланс и получать выигрыши могут только верифицированные гости, подтвердившие свою личность. Данное требование предъявляется к онлайн-заведениям всеми международными регуляторами. Полученная оператором информация не подлежит разглашению и находится под защитой службы безопасности.

Что делать, если утерян пароль для входа в игровой профиль?

Для входа в аккаунт Вулкан Россия казино, в случае утери пароля, необходимо воспользоваться опцией его восстановления.