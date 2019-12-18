Обзор Вулкан Россия казино
Вулкан Россия – популярное онлайн-казино, оформленное в тематике одноименной сети игорных заведений. Виртуальный клуб принимает гостей в круглосуточном режиме и имеет немало преимуществ на фоне конкурентов. Здесь предлагаются щедрые презенты и быстрые выплаты, качественные слоты и многочисленные турниры.
Интерфейс казино Вулкан Россия переведен на русский язык. А дизайн официального сайта реализован в традиционных для сети цветах. Саппорт онлайн-заведения отвечает клиентам без выходных и перерывов. Получить помощь сотрудники техподдержки предлагают на официальных каналах оператора в мессенджерах Viber и Telegram. Подписчикам сообществ доступны актуальные новости, эксклюзивные подарки и анонсы будущих турниров.
Первое впечатление
Игорный зал оформлен в традиционных фирменных цветах с преобладанием синих и красных тонов. На площадке отсутствуют рекламные баннеры, а узнаваемый логотип Вулкан Россия размещен в левом верхнем углу экрана. На стартовой странице отображаются турниры, акции и бонусы. Здесь же можно вызывать онлайн-чат для получения помощи от службы техподдержки.
После загрузки официального сайта игроки увидят на экране самые важные вкладки меню, которые позволяют перейти в разделы с:
- игровыми автоматами;
- актуальными турнирами;
- залом славы;
- действующими акциями.
На стартовой странице предусмотрены кнопки для регистрации личного кабинета. Создание профиля занимает считанные минуты. После регистрации учетной записи игроки получают возможность пополнять баланс и делать ставки на реальные деньги. Наличие аккаунта также позволяет активировать любые поощрения, предусмотренные бонусной программой.
Уже с главной страницы посетители Вулкан Россия клуба могут выбрать и запустить понравившиеся игры. Изучить ассортимент доступных развлечений помогают красочные баннеры, которые знакомят с самыми востребованными слотами. Больше информации о сертифицированном софте опубликовано в соответствующих разделах меню.
Как зарегистрироваться в онлайн-казино
Зарегистрироваться на портале можно в течение минуты. Чтобы стать клиентом Vulkan Russia casino, новичкам необходимо:
- Нажать кнопку с надписью «Регистрация».
- Изучить и согласиться с правилами виртуального клуба.
- Указать электронную почту.
- Определиться с паролем для входа.
- Перевести деньги на депозит и активировать бонус.
Подтвердить указанные данные просто. Один из возможных способов авторизации – вход в аккаунт через профиль в социальных сетях. Сразу после переадресации в личный кабинет игрок сможет активировать любые актуальные поощрения.
Сотрудники службы безопасности Вулкан Россия вправе в любой момент провести идентификацию для проверки личности игрока. Также верификация считается обязательной при запросе на вывод более 500$.
Пополнение депозита и вывод денег
Для игры на реальные деньги в казино Вулкан Россия требуется пополнение баланса. На площадке разрешается зарегистрировать только один игровой счет. Чтобы перевести на него реальные деньги, посетителям предлагается отличный выбор платежных систем. В списке доступных вариантов – карты MasterCard и VISA, электронные кошельки WebMoney и Qiwi. На портале есть возможность проводить денежные транзакции и с помощью онлайн-банкинга.
Вывод средств возможен с помощью той же платежной системы, которая использовалась для пополнения депозита. Верифицировать указанные реквизиты необходимо через фото используемой банковской карты или скриншот из личного кабинета электронной платежной системы.
Бонусы, поощрения, турниры и акции
Вулкан Россия казино постоянно радует своих гостей щедрыми подарками. В рамках действующих акций предусмотрена выдача бонусов за пополнение баланса, победу в турнирах и лотереях, а также другие поощрения, раздаваемые в рамках действующих акций.
Каждый день гости онлайн-казино могут принимать участие в разных клубных мероприятиях и получать взамен реальные деньги. Чаще всего такие розыгрыши проводятся накануне праздников или памятных дней.
Первым новичкам выдается подарок за пополнение депозита. В качестве поощрения выступает 75% надбавка к переведенной на баланс сумме. Дополнительно казино Вулкан Россия начислит 50 бесплатных спинов для популярного автомата. Этот бонус необходимо активировать в течение 3 ч., начиная с момента его выдачи. Поощрение отыгрывается перед выводом с коэффициентом х30. Неоплачиваемые вращения начисляются равными частями в течение двух дней. Отыгрыш бонуса по времени не ограничен.
Воспользоваться призовыми запусками барабанов могут и постоянные клиенты. За пополнение баланса на указанную в правилах сумму гости Вулкан Россия казино получают 15 неоплачиваемых спинов для автомата Book of Ra. Выигрыш с призовых запусков отыгрывается с вейджером х30.
Дополнительные вознаграждения ждут участников программы лояльности Vulkan Russia. Она предусматривает многоступенчатую структуру и выдачу подарков в зависимости от текущего статуса игрока. ВИП-клиентам доступен выгодный обмен накопленных баллов на деньги и увеличенный размер кешбэка. Частичный возврат средств способен достигать отметки в 11%. Воспользоваться кешбэком смогут посетители, которые оказались в течение последней недели в проигрыше перед онлайн-казино.
Азартные игры Вулкан Россия
В игорном зале Вулкан Россия можно запускать аппараты разных компаний. Свой софт на портале представили такие известные разработчики, как:
- Evoplay;
- Belatra;
- NOVOMATIC;
- Microgaming;
- Igrosoft;
- NetEnt.
Ускорить поиски подходящих слотов помогает удобная система фильтров. Она позволяет быстро находить лучшие аппараты для ставок по их названию в отдельной поисковой строке или по компании-производителю.
В отдельных вкладках меню собраны актуальные новинки. Сюда попадают последние разработки известных компаний после официального релиза. Есть в меню разделы с популярными и избранными аппаратами. Софт из каталога выводится на экран по показателю отдачи и популярности. Также есть возможность сформировать список автоматов в алфавитном порядке.
Разнообразят игровой процесс настольные и карточные игры. В соответствующем разделе меню можно найти разные версии баккары, покера, рулетки и блэкджека. Весь софт запускается в тренировочном режиме. Он не требует от посетителей наличия регистрации или пополнения депозита.
Мобайл версия сайта
Владельцам смартфонов и планшетов доступны ставки в казино Вулкан Россия с мобильных девайсов. Играть в топовые аппараты предлагается через приложение или адаптированную версию сайта. Оба варианта онлайн-казино работают корректно и стабильно на устройствах с любым размером экрана и вне зависимости от технических характеристик телефона. Функционал мобильной версии аналогичен полноценному сайту.
Скачиваемое приложение – отличная альтернатива полномасштабному варианту. Установленная на телефон или планшет программа позволяет получить доступ ко всему функционалу игорного зала. Мобильное приложение разработано с учетом характеристик портативных девайсов. Именно поэтому программа не зависает и не лагает, так как не уступает по своему качеству браузерному варианту.
FAQ
Есть ли в онлайн-казино бездепы?
Да. Для их получения требуется регистрация аккаунта, выбор раздела с акциями и активация бездепозитного бонуса. Далее потребуется выполнить действия, которые описаны в условиях промо-предложения.
Как получить денежный выигрыш в казино?
Денежные транзакции проходят в личном кабинете после выбора раздела «Касса». В этой вкладке меню можно определиться с подходящей платежной системой, указать необходимые реквизиты и отправить запрос.
Для чего требуется отправка документов?
Играть на деньги, пополнять баланс и получать выигрыши могут только верифицированные гости, подтвердившие свою личность. Данное требование предъявляется к онлайн-заведениям всеми международными регуляторами. Полученная оператором информация не подлежит разглашению и находится под защитой службы безопасности.
Что делать, если утерян пароль для входа в игровой профиль?
Для входа в аккаунт Вулкан Россия казино, в случае утери пароля, необходимо воспользоваться опцией его восстановления.