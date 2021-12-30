Пять ипостасей Владимира Уйбы (ВИДЕО)

Мы подводим итоги уходящего года, сводя их в несколько номинаций.

Номинация № 1 – Личность года,

которую мы, как ни странно, вынуждены делить на две:

– личность года в единственной ипостаси – это, конечно, лидер Коми организации КПРФ Олег Михайлов, избранный депутатом Государственной Думы в сентябре этого года;

– личность года во множественной ипостаси – разумеется, это Владимир Уйба. Но, в отличие от христианских догматов, к своей главной ипостаси – Глава Республики Коми – он добавил не две, а целых четыре новых ипостаси. И вот первая из них – Блатной. Он обогатил общение с собеседниками сравнительно новым выражением – «конь».

Ипостась № 2 – «Паровоз». Но, правда, с плохой тягой: он так и не смог привезти ни одного кандидата от партии «Единя Россия» в этой паровозной цепочке в Государственную Думу.

Ипостась № 3 – Главный едрос. Этот пост, по партийной части, достался ему в самом конце года, буквально 3,5 недели назад, когда съезд «Единой России» поручил ему возглавить ещё и партийную организацию республики.

И, наконец, четвёртая, и главная, ипостась по итогам года: Владимир Уйба – Путин. Как он сам объявил, общаясь в мае с жителями села Мутный Материк.

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Кто-то добавляет к себе ипостаси, а кто-то теряет и единственную. И эту номинацию мы решили назвать «Отставки года», которых было немало в этом году.

В марте в отставку ушли вице-премьер Галина Рубцова и министр природных ресурсов Роман Полшведкин. В апреле – министр культуры Сергей Емельянов. Но это были местные кадры, не то что гапликовского – ещё и гайзеровского призывов.

А вот в середине года произошёл перелом, и из правительства стали уходить уже «варяги» уйбинского призыва: в июле – Ирина Бахтина, а в октябре – руководитель администрации Главы Игорь Божков. И вот буквально десять дней назад в огромный, целый месячный отпуск вышел ещё и сам первый вице-премьер республики Игорь Булатов и, естественно, породил слухи, вернётся ли он назад в Сыктывкар*.

(*пока материал готовился к публикации, явилась ещё одна отставка: Владимир Уйба не продлил контракт с полномочным представителем РК в Северо-Западном федеральном округе Валерием Козловым без объяснения причин)

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Номинация «Экономическая новость года». Она естественна: компания «Северсталь» продаёт АО «Воркутауголь» ООО «Русская энергия», за которым стоит концерн АЕОН, который занимается в основном строительством и эксплуатацией портов на Арктическом побережье России. Руководитель этого концерна Роман Троценко замечен в качестве одного из видных советников президента компании «Роснефть» Игоря Сечина.

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И, наконец, «Событие-парадокс года», которое и состоялось, и не состоялось в одно и то же время. Это 100-летие Республики Коми. Дело в том, что оно состоялось почти для всех россиян… кроме жителей самой республики. Дело в том, что почти все россияне, конечно, могли по телевизору и в интернете посмотреть замечательные репортажи с красочных, торжественных мероприятий в Москве и Петербурге. А жители республики тоже ожидали таких торжественных, красочных и интересных мероприятий непосредственно у себя. Сначала чемпионата мира по хоккею с мячом, затем местных праздников на уровне городов и районов, ну и наконец в августе – юбилей на уровне самой республики. И ничего этого не случилось. Всё это было отложено до как раз наступающего года в связи с известным аргументом – короновирус, пандемия… Но аргумент этот довольно слабый, поскольку репортажи с Москвы и Петербурга мы же видели, с не меньшим количеством людей.

Боюсь, что это откладывание юбилейных мероприятий и стало той последней вагонеткой с углём, которой не хватило тому самому «паровозу» на выборах в Государственную Думу.

В 2022 году угля такого сорта нам уже, слава Богу, не понадобится. Будем надеяться, что и чемпионат мира по хоккею с мячом, и 100-летие республики (которое неизбежно превратится в 101-летие республики) всё-таки пройдут, и пройдут именно как праздники.

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Но Бог с ними, с праздниками. Второй год подряд мы убеждаемся, что главное не они, а главное – здоровье, причём не столько физическое, сколько умственное и душевное. Пусть нам его хватает в Новом году!

С наступающим!

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