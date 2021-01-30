Футболист из Сыктывкара вырос в цене

Как сообщают новости Betonmobile, международный проект Transfermarkt обновил стоимость российских игроков. Она зависит от нескольких факторов: статистические показатели игрока и команды, востребованность футболиста на внутреннем и зарубежном трансферном рынках, возраст, уровень чемпионата.

Стоимость растет

Среди прочего, изменилась стоимость воспитанника сыктывкарского футбола Александра Смирнова. Игрок, делавший первые шаги в мини-футбольных залах столицы Коми, сейчас оценивается в 400 тысяч евро. Это на 50 тысяч больше, чем его предыдущая цена. На повышение стоимости мог оказать влияние летний переход футболиста. В августе прошлого года 24-летний защитник подписал контракт с представителем Российской Премьер-Лиги «Ростовом». Закрепиться в основном составе клуба Смирнов не смог: он провел лишь 19 минут в матче РПЛ с «Уралом». Тем не менее наличие соглашения с клубом высшего дивизиона свидетельствует о востребованности футболиста и влияет на трансферную стоимость.

Борьба за чемпионство

Недостаток игровой практики вынудил игрока снова попытать счастья в Футбольной национальной лиге ‒ там Смирнов был серебряным призером в сезоне 2019\20 в составе «Химок». Александр отправился в аренду в «Оренбург», с которым вновь борется за самые высокие места. Букмекерская контора 1хСтавка дает на первенство команды в чемпионате коэффициент 3,8. Больше только у «Крыльев Советов» – 2,7. Другие конкуренты команды сыктывкарского футболиста – «Нижний Новгород» (4) и московское «Торпедо» (6).

В первой части сезона Смирнов провел за «Оренбург» девять матчей, практически во всех играх он провел на поле 90 минут. Если Александр продолжит пользоваться доверием чешского тренера оренбуржской команды Марцела Лички, вполне вероятно, он сможет впечатлить и «Ростов». Срок аренды рассчитан до конца сезона.

Проявить себе в ФНЛ Александр Смирнов сможет уже через месяц. Рестарт сезона второго российского дивизиона запланирован на 27 февраля.

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