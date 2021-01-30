В Коми новые мастера спорта и судья всероссийской категории

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ от 27 января 2021 года о...

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ от 27 января 2021 года о присвоении спортивного звания «Мастер спорта России» ряду спортсменов страны. Среди них – двое представителей Коми.

Как сообщает Министерство физической культуры и спорта республики, мастерами спорта по спортивной борьбе стали Максим Напалков и Александр Хватов.

В тот же день Олег Матыцин подписал приказ о присвоении квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории». В список попала и судья РК по плаванию Валентина Подрезова.

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