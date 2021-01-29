Сыктывкар принимает первенство СЗФО по вольной борьбе

Первенство Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет стартовало в пятницу в Сыктывкаре. Соревнования проходят на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 2.

По сообщению Министерства физической культуры и спорта Коми, в турнире принимают участие более ста спортсменов из девяти регионов России. В столице республики собрались лучшие борцы – победители региональных отборов.

Как отметил главный секретарь первенства Владимир Скрипов, участники и зрители ждут ярких схваток:

– Спортсмены до 18 лет достаточно зрелые атлеты, многие уже кандидаты в мастера спорта, перворазрядники. Это те люди, которые умеют бороться, поэтому поединки ожидаются интересные.

Старший тренер сборной РК Анатолий Пошивалов рассказал, что разрешение зрителям присутствовать на трибунах и поддерживать участников – это огромный плюс для соревнований. Он также уточнил, что организаторы турнира выполняют все требования санэпиднадзора: зрители рассажены через одного, судьи и представители регионов также соблюдают дистанцию, а все участники используют средства индивидуальной защиты.

Большое значение зрительского присутствия подчеркнул и депутат Государственного Совета Коми Виктор Бетехтин, посетивший турнир. По его словам, поддержка товарищей нередко имеет решающее значение для атлетов, «и сейчас спортивная жизнь стремительно возвращается в республику».

Соревнования завершаются уже в субботу. После финальных поединков станут известны имена тех, кто будет представлять свой регион и федеральный округ на первенстве России.

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