Танцоры Коми успешно выступили на чемпионате СЗФО

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа РФ по танцевальному спорту состоялись с 22 по 24 января в Санкт-Петербурге. Соревнования проходили в трех дисциплинах: латиноамериканская программа, европейская программа и двоеборье.

Как сообщает Министерство физической культуры и спорта Коми, за три дня на паркете смогли продемонстрировать свое мастерство более 1000 пар из всех регионов Северо-Запада России. Республику Коми представляли пять сильнейших дуэтов – Никита Чуркин и Алена Васина, Кирилл Ерофеев и Софья Никитина, Алексей Сажин и Дарья Швайковская, Сергей Васильев и Анна Фролова, Егор Иевлев и Елизавета Михайлова.

В первый день соревнований прошли зональные первенства в программе двоеборья. Второй день соревнований прошел под зажигательные ритмы латиноамериканской программы. А в заключительный день турнира пары соревновались в европейской программе.

Представляем итоги.

Первенство СЗФО, Юниоры 2, двоеборье: 5 место – Чуркин и Васина (г. Ухта, ТСК«Фейерверк»).

Первенство СЗФО, Юниоры 2, латиноамериканская программа: 3 место – Чуркин и Васина.

Первенство СЗФО, Юниоры 2, европейская программа: 12 место – Чуркин и Васина.

Первенство СЗФО, Молодежь, двоеборье: 10 место – Ерофеев и Никитина (Ухта, ТСК«Фейерверк»).

Первенство СЗФО, Молодежь, латиноамериканская программа: 11 место – Ерофеев и Никитина.

Первенство СЗФО, Молодежь, европейская программа: 13 место – Ерофеев и Никитина.

Первенство СЗФО, Молодежь, двоеборье: 10 место – Ерофеев и Никитина.

Первенство СЗФО, Молодежь, двоеборье: 24 место – Иевлев и Михайлова (Сыктывкар, ТСК «Ритм»).

Первенство СЗФО, Молодежь, латиноамериканская программа: 35 место – Иевлев и Михайлова.

Чемпионат СЗФО, Взрослые, латиноамериканская программа: 12 место – Васильев и Фролова (Сыктывкар, ТСК «Ритм»);

Первенство СЗФО, Молодежь, европейская программа: 24 место – Иевлев и Михайлова.

Чемпионат СЗФО, Взрослые, европейская программа, 8 место – Сажин и Швайковская (Ухта, ТСК «Дуэт УГТУ»).

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