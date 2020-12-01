Ставка – на Александра Смирнова

24-летний защитник Александр Смирнов отыграл семь матчей в основном составе оренбургской команды в текущем сезоне ФНЛ. Уроженец Сыктывкара отметился только двумя предупреждениями, однако стабильно играл под руководством Ильшата Айткулова. «Оренбург» сейчас идет в числе лидеров ФНЛ. На старте сезона этот клуб быстро забронировал за собой первое место, но в последнее время уступил его «Нижнему Новгороду». Отставание составляет всего четыре очка.

При этом, аналитики букмекерской конторы 1хСтавка одинаково оценивают шансы этих команд на титул в ФНЛ: и на нижегородцев, и на оренбуржцев дают коэффициент 3.50, сообщается на сайте букмекера. Также там доступны котировки на все команды ФНЛ и бонус в 1хСтавка, который увеличит сумму депозита или обеспечит кэшбэк.

Как Смирнов попал в Оренбург?

В сезоне-2019/20 воспитанник сыктывкарского футбола выступал в составе «Химок», когда эта команда боролась за победу в ФНЛ. В составе подмосковного клуба Александр провел одиннадцать матчей и забил два гола. Также он успел поиграть и в составе «Химок-2», который выступают в ПФЛ – шесть матчей.

После окончания сезона Смирнов решил не продлевать контракт с «Химками», тем более за ним давно следили представители «Ростова». В итоге, 24-летний россиянин присоединился к донскому клубу на правах свободного агента, поскольку первого августа покинул «Химки» в связи с окончанием срока контракта.

Смирнов подписал долгосрочный контракт с ростовской командой и даже успел дебютировать в РПЛ в матче с «Уралом». Однако пока что в планы тренерского штаба Александр не входил. Для получения игровой практики Смирнова решили отправить в аренду, и так он оказался в «Оренбурге». Уроженец Сыктывкара проведет весь текущий сезон в этой команде из ФНЛ.

Как Александр пришел в футбол?

Смирнов начал заниматься в Сыктывкаре, в Республиканской ДЮСШ по футболу. Именно тогда, как отмечал в интервью сам игрок, он и понял, что футбол – это на всю жизнь. В детстве будущий игрок «Оренбурга» фанател от игры бразильцев Рональдо и Рональдиньо, а сейчас больше всех импонирует своей игрой Неймар.

В детстве Смирнов играл в мини-футбол, которому посвятил десять лет. Даже успел поиграть в составе сыктывкарского «Бумажника». Но потом он решил попробовать свои силы в большом футболе, где Смирновым заинтересовался столичный «Локомотив». Приехал на просмотр и успешно его прошел.

В «Локо» Александр провел два года, выступал за молодежку, но тренировался и основным составом. Там познакомился с Виктором Обинной и Альбертом Сапатером. После «Локо» Смирнов попал в «Олимп-Долгопрудный», где провел два сезона, а затем уже подписал контракт с «Химками».

Поделиться в соцсетях

















