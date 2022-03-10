Политолог Валерий Прохоров предлагает переименовать главную улицу Сыктывкара

По его мнению, она должна носить имя Арсена Павлова (Моторолы)

Известный политолог, уроженец Сыктывкара Валерий Прохоров предлагает переименовать главную улицу столицы Коми – Коммунистическую. Он считает, что ей стоит присвоить имя командира противотанкового подразделения «Спарта» ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР) Арсена Павлова, более известного по позывному «Моторола». Последний погиб в Донецке от взрыва 16 октября 2016 года.

– Да, это правда. Я пост сделал сегодня -, – сказал он в беседе с корреспондентом «Красного знамени».

– Моя позиция относительно событий на Украине сформировалась ещё в 2014 году, – заявил Прохоров. – Я считаю этого парня героем.

По его словам, «про то, что творилось на Донбассе, я знал от людей, которые находились или жили там. Всё, что происходит сейчас, началось не в феврале, а гораздо раньше».

– И в горячую фазу оно перешло тогда, а не сейчас. И по способам ведения войны было понятно, что это война именно с Россией, которая ведётся через прокси-государство. Поэтому и герои той войны для меня настоящие герои – и Стрелков, и Гиви, и Захарченко, и Моторола, – подчеркнул собеседник «Красного знамени».

Непосредственно после гибели, в ноябре 2016 года, ряд общественных организаций уже предлагал назвать именем Павлова одну из улиц, но в Ухте.

Арсен Павлов родился 2 февраля 1983 года в Ухте. Он работал в шахтоуправлении «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Однако в 2013 году уехал в Ростовскую область, а в 2014-м записался ополченцем в отряды самообороны ДНР и вырос до командира одного из них.

Валерий Прохоров родился 19 сентября 1967 года в Сыктывкаре. В 1990 году был избран в Верховный Совет Коми АССР, став его самым молодым депутатом, возглавил постоянную комиссию по делам молодежи и вошел в состав президиума парламента. Занимался бизнесом. В настоящее время – заместитель директора АНО «Центр прикладных исследований и программ» (Москва).

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