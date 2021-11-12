Второе рождение 33-го

«Тридцать третий» снова в строю. Это, если что, не о ГИБДД-шном знаке Владимирской области. Это об одном из самых важных автобусных маршрутов Сыктывкара. А «снова в строю» – потому, что к концу сентября его судьба висела на волоске.

Тут требуется, конечно, понять, действительно ли столь важен маршрут № 33а. Вот его начально-конечные точки: «Автовокзал – Сыктывкарский фанерный завод». То есть на какой-то части своего движения он как бы просто повторяет аналогичную часть 54-го. И, стало быть, – зачем он вообще нужен?

Вероятно, именно такой логикой руководствовался перевозчик, который до недавнего времени работал на этом маршруте, – ООО «Сыктывкарское АТП № 1» (САТП-1). Маршрут с самого своего появления был закреплен за ним, вроде бы «раскатался»… но с течением времени руководство САТП-1 стало относиться к нему все более и более кисло. Заявленное число машин на линии (14) постепенно стало уменьшаться, доходя в иные дни до четырех (!).

А теперь жителей центра столицы Коми прошу провести эксперимент: дойти до ближайшей остановки 18-го или 54-го и, если уж не съездить за чем-либо в Эжвинский район, то хотя бы просто засечь время ожидания и число пассажиров. Поверьте, вы будете «приятно» удивлены. Между тем, эжвинцам и нижнечовцам (а равно и собственно горожанам, работающим в Эжве) приходится пользоваться этими автобусами как минимум по рабочим дням.

В конечном итоге САТП-1 объявил об отказе от маршрута. Последним днем его работы было назначено 28 сентября…

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…И если бы не заказчик в лице администрации Сыктывкара, который счел, что 33-й не только должен, но и может, маршрут бы просто исчез. Должен – сохраниться для удобства пассажиров. Может – снять накалившуюся в последнее время обстановку на эжвинском направлении. Именно поэтому в требованиях конкурсной документации появились автобусы среднего класса.

С 29 сентября эту задачу решает ИП Владимир Зварич. Вместо удобных, но сугубо «сидячих» Mercedes Sprinter (хотя в иные часы туда набивалось немало «стоячих» пассажиров), на 33-й маршрут выведены уже знакомые сыктывкарцам автобусы «Вектор Некст». Они удобны и вместительны: из 51 оптимального 19 мест – посадочные. Автобусы оборудованы низким полом и аппарелью для пассажиров с ограниченными возможностями.

До 29 сентября проезд на 33-м стоил 32 рубля (которые платили и «стоячие»). С 29 сентября цена снизилась до 30 рублей.

Но самое главное: изменился сам маршрут. Если раньше, отправляясь с автовокзала и минуя железнодорожный, автобус продолжал следовать по улице Морозова, с которой затем уходил на Элеваторную (где в часы пик фактически уже невозможно было воспользоваться данным маршрутом из-за малой вместительности транспортных средств), затем на Орджоникидзе и с нее – на Октябрьский проспект, то, приняв во внимание результаты замеров пассажиропотока городской администрации и многочисленные жалобы о переполненности автобусов 54-ого маршрута, новые хозяева маршрута резонно сочли, что эту его часть необходимо менять.

И сейчас, достигая железнодорожного вокзала, автобус поворачивает направо, на Коммунистическую улицу, и далее движется через вполне узнаваемые остановки:

– гостиница «Сыктывкар»

– торговый центр «Аврора»

– 3-я поликлиника, –

затем он, естественно, огибает кольцо и, выехав на Октябрьский проспект, проходит через:

– СГУ, – после чего следует по традиционному своему маршруту.

На обратном пути – в обратном порядке.

Также из нового – на 33-м появились кондукторы.

– Ни одного негативного отзыва от пассажиров еще не было, пассажиры приятно удивлены наличием новых автобусов и возможностью быстро добраться до Эжвы. Есть обращения обладателей льготных социальных карт, также желающих ездить на маршруте №33, – подчеркнул «Красному знамени» новый перевозчик.

В ближайшее время автобусный маршрут № 33а планирует обслуживать обладателей социальных льгот. Проекты соответствующих договоров перевозчик уже направил в администрацию Сыктывкара.

Телефон диспетчера: 33-01-52.

Фото ИП Зварич В.Г.

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