Эдуард Пименов в третий раз избран главой Союза журналистов Коми

Главный редактор корткеросской районной газеты «Звезда» Эдуард Пименов избран председателем Союза журналистов Коми в третий раз. Произошло это в среду на XX отчетно-выборной конференции организации.

Конференция, в которой приняли участие более 20 делегатов, в том числе в режиме видеоконференции, прошла в Доме дружбы народов в Сыктывкаре. Первичная организация СЖ телерадиокомпании «Коми гор» предложила на пост председателя редактора газеты «Правда Коми» Сергея Морохина (возглавлял Союз с 2006 по 2011 годы), непосредственно на конференции свою кандидатуру выдвинул юрист Павел Комиссаров (был заместителем руководителя Агентства по печати и массовым коммуникациям республики в 2005-2008 годах). Тем не менее, большинство участников собрания предпочли кандидатуру Пименова.

Председатель Союза журналистов РК избирается прямым голосованием делегатов очередной конференции раз в пять лет.

По данным, которые он огласил в отчете от имени правления СЖ, в настоящее время его членами являются 250 человек, из которых 29 принято в продолжение 2016-2020 годов, однако за этот же период 22 члена Союза ушли из жизни. В возрасте старше 55 лет – 149 человек, 82 из которых пенсионеры. В государственных СМИ работают 74 журналиста, в негосударственных 71. Членов СЖ в возрасте до 30 лет – всего семь человек.

Самым острым вопросом на конференции стала проблема собираемости членских взносов. В течение отчетных пяти лет среднегодовая собираемость составила 38 человек (то есть всего 15 процентов), что, впрочем, как сообщил присутствовавший на конференции секретарь Союза журналистов России Вячеслав Умановский, является типичным для регионов страны. Общий сбор за 2016-2020 годы составил 122 750 рублей, из которых 25 100 ушло за аренду кабинета в Доме печати в Сыктывкаре.

Ряд делегатов предложил увеличить размер взносов. Проголосовав в целом за увеличение, участники затем вступили в дискуссию о конкретных размерах. Сейчас годовой взнос работающего члена Союза составляет 500 рублей, пенсионера – 200.

В результате большинство голосов набрало самое радикальное предложение: взносы работающих составят с 1 января 2022 года 1000 рублей в год, пенсионеров – 300.

Конференция увеличила численность правления Союза с 11 до 15 человек и избрала этот орган. В числе членов правления, помимо представителей республиканских изданий, медиа- и околомедиа-проектов, вошли также журналисты из Ухты, Воркуты и ряда других местных СМИ.

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Эдуарду Пименову 47 лет, он работает в журналистике с 1995 года. В 2001 году был назначен главредом «Звезды», в 2011 году первый раз избран председателем Союза журналистов Коми, в 2016-м переизбран на эту должность.

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