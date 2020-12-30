За свои полвека не помню такого гнетущего настроения при прощании с годом. Сознательно выношу за скобки сугубо личные причины этого. Но ведь достаточно оглянуться и поговорить с окружающими, даже с теми, кто не потерял никого из близких.

Мне, конечно, напомнят о 1991-м, и я, конечно, соглашусь: никаких светлых чувств ни развал Советского Союза, ни полки тогдашних магазинов, ни предстоявший отпуск цен вызвать не могли.

Мне могут напомнить, конечно, и 1998-й – но в его конце повеяло некоторой надеждой на скорое урегулирование кризиса.

Мне могут напоминать про 2008-й, про сравнительно недавний 2014-й с его декабрьским обвалом рубля – но всё это будет не то. Никакого сравнения с магическим действием слова «короновирус». Оно отравило всю нашу повседневную жизнь, не выключая и сугубо политическую.

Для Коми это оказалось особенно актуальным.

***

287, 285, 286, 283, 280… Кому-нибудь в республике требуется пояснять значение этих чисел? Отмечу лишь, что это данные о заболевших COVID-19 за последнюю неделю декабря. Числа трёхзначные, всем понятные, для всех привычные, все их читают-слышат-видят, никто, по большому счёту, не обращает внимания, жизнь, худо ли бедно, движется дальше.

А вот цифра «54». Она более чем в пять раз меньше вышеприведённых. Это – 2 апреля. В 17 часов того дня, сразу после обращения Президента, в эфир и в сеть выходит Глава РК Сергей Гапликов и заявляет о своей отставке. И никому не нужно объяснять почему. Ибо это же ужас-ужас-ужас – более 50 заражённых!..

Следует, правда, признать, что 54 заболевших возникли тоже фактически за одну неделю, и тоже последнюю, но – марта. И тогда это казалось подлинной катастрофой, Коми попала в четвёрку регионов с самой высокой скоростью распространения заразы. Карьера Гапликова как губернатора, от которого в её начале так многого ожидали, рухнула в какие-то несколько дней.

Через неделю тенью к этой отставке пошла другая – министра здравоохранения Дмитрия Березина.

***

И в республике началась новая история – история губернатора Уйбы. От которого уже (в отличие от предшественника) мало кто ждал чего-то выдающегося, за исключением разве что борьбы с эпидемией.

Но ему предстояло пройти через выборы. И кампания эта вышла воистину выдающейся. Специально под Владимира Уйбу Государственный Совет РК изменил закон о выборах Главы, позволив участвовать в них самовыдвиженцам; политтехнологи при Жёлтом доме отобрали никому доселе не известных кандидатов, но, с помощью ярко выраженного административного ресурса, работающего только в одну сторону муниципального фильтра и Избирательной комиссии республики, не позволили участвовать в выборах единственному реальному сопернику Уйбы – лидеру республиканской организации КПРФ Олегу Михайлову.

В итоге полученные Уйбой 145 тысяч голосов оказались не только в 2,2 раза меньше гайзеровских 2014 года, но даже на 20 процентов меньше гапликовских 2016-го. Легитимность нового Главы вышла весьма жидкая.

А уж то, как он формировал своё правительство, стало воистину притчей во языцех. Сначала выдвинул «известного менеджера» Игоря Булатова, самым известным достижением которого стала женитьба на шоу-звезде Виктории Лопырёвой, в премьеры, потом, словно убоявшись чего, задвинул. Потом выдвинул себя – и себя же задвинул, вручив «оперативные» бразды реального правления кабинетом именно «старику Лопырёву».

Кроме этого, ходят упорные слухи, что реальными процессами назначения, снятия, приглашения из-за пределов республики и т.п. руководит один из сыновей Уйбы Артём. Булатова, вице-премьеров, многих министров, а самое главное – топ-менеджеров компаний, ещё остающихся в республиканской собственности (прежде всего «Комиавиатранса», Коми дорожной и Коми тепловой компаний, «Коми коммунальных технологий»), как говорят, определил на свои места именно Уйба-мл.

Если это действительно так, то к концу года Владимир Викторович подходит с самым непрезентабельным имиджем. Ибо, строго говоря, похвастаться какими-либо выдающимися объектами и реализованными проектами ему тоже нельзя. Многострадальная школа в сыктывкарском микрорайоне Орбита стала притчей во языцех настолько же не меньшей. И даже то, что в неё отправлен самый младший сын губернатора, уже не спасёт и её имиджа как одного из самых выдающихся долгостроев республики.

***

Между тем, к концу года в республику вернулся один из её бывших глав – Вячеслав Гайзер. Вернулся, конечно, в наручниках, по новому обвинению, на сей раз в превышении служебных полномочий, на основе данных (или, скорее, взятых) показаний экс-мэра Сыктывкара Ивана Поздеева. И хотя Гайзер, естественно, под стражей, перемещается только из Верхнечовского СИЗО в суд и обратно, в его возвращении случился определённый символизм: в высшем руководстве РК, за исключением двух Галин – Рубцовой и Габушевой, не осталось ни единой местной души. И земля Коми словно потребовала обратно того её руководителя, который действительно пользовался высокой популярностью (несмотря на все доказанные его и его соратников преступления).

А уж если вообразить кандидатуру Вячеслава Гайзера на выборах Главы, как принято у социологов, в ближайшее воскресенье…

***

Потерей года можно считать уход из жизни бывшего мэра Воркуты Игоря Шпектора. Вообще-то он покинул республику довольно давно, но практически никогда не прерывал с ней связи, регулярно появлялся на публике, а самое главное – олицетворял ту плеяду политических лидеров, которая блистала в 90-е и даже ещё в нулевые.

Его уход тоже стал в этом контексте по-своему символичен.

***

Правда, в самом начале года республика получила своеобразную компенсацию – её бывший министр здравоохранения Михаил Мурашко стал аналогичным федеральным министром.

В январе, когда это случилось, ещё никто не мог знать, что, во-первых, в апреле произойдёт рокировочка, и из Минздрава в Сыктывкар приедет губернаторствовать его заместитель Уйба, а во-вторых, что практически всё своё время Мурашко придётся посвятить причине этой рокировочки – знаменитому вирусу.

***

А завершить этот краткий обзор хотелось бы всё же на сравнительно весёлой ноте. В номинации «Курьёз года», несомненно, первое место занимает безымянный усинский художник-оформитель городских пространств, который к 75-летию Победы вывесил баннер с финским солдатом и оленем. Этот смех, конечно, – сквозь слёзы, теперь уже не по здравоохранению, а по образованию.

На молодёжном слэнге «оленем» принято называть недалёкого человека, которого легко можно обмануть, «развести». Финским солдатом нас, конечно, «развести» не получилось. Но как было бы хорошо, если бы мы очнулись, наконец, от опутавшей нас сетевой паутины, которая, тая вроде бы в себе столько чудесных коммуникационных возможностей, на деле выедает нам мозги напрочь, доводя до автоматизма, без малейшего критического включения, гуглинг, копипастинг, лайкинг и шеринг…

…все ли поняли, что я сейчас сказал? Погуглите!

И, погуглив, вы поймёте, насколько прямо это связано с тем, с чего я начал. Взрывные интернет-возможности оборачиваются в эпоху короновируса настоящей невротической чумой. Этот психоз и есть наша главная пандемия, с которой мы начали жить в 2020-м и входим в 2021 год. Он разъедает нас, прибивает к земле, не даёт без оглядки выйти из дома, а то и просто пожать руку.

С этим пора кончать. Пора расправить плечи. Пора вдохнуть воздух.

Пора – ожить!

Это и будет главное пожелание для наших читателей.

С наступающим 2021 годом!

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