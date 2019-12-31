Шиес и женщины

Остаются последние часы до наступления Нового, 2020-го, года. Мы избежим соблазна определить 19 главных событий года уходящего. По той простой причине, что ни одно из них не перешибёт главного – Шиеса.

2019 год стал Годом Шиеса. Не только для Архангельской области и Республики Коми. Затерянный среди множества подобных полустанок Сольвычегодского региона Северной железной дороги в продолжение года стал, вероятно, главным символом общественного сопротивления в России. Причём – не столичным. Московские акции протеста июля-августа, безусловно, также произвели впечатление, тем более что после них последовало множество уголовных дел с реальными сроками. Ценность Шиеса, однако, оказалась именно в его провинциальности. Но не только.

Шиес:

а) по сути впервые вывел тему охраны окружающей среды на острие требований протестующей общественности;

б) объединил людей совершенно разных политических взглядов, хотя, конечно, с преобладающей долей левых вообще и КПРФ в частности;

в) смог вывести на улицы такое количество народа, которое не появлялось на них с 1991 года;

г) создал уникальную для современной РФ инфраструктуру протеста – с системой проживания, транспорта, энерго- и продуктового обеспечения, а также быстрого реагирования. Можно, разумеется, проводить параллели с украинским Майданом-2013-2014 и соответствующими опасениями, но как минимум на данном этапе всякий шиесский активист всегда подчёркивает исключительно мирный характер протеста. Насилие провоцируют, как правило, сотрудники местной охраны.

Непосредственно в республике Шиесом, конечно, более озабочены жители Усть-Вымского района и Сыктывкара; к северу – к Ухте, а тем более к Усинску и Воркуте – эта тема становится уже менее болящей и горящей. Но огромный всероссийский общественный резонанс поневоле заставляет интересоваться ею и даже вовлекаться в неё. Ибо Шиес (как наименование общественного движения) буквально с момента своего возникновения моментально перерос свой экологический статус и превратился в сопротивление самодурству Москвы. А это уже совершенно иное измерение протеста. Которое интересно буквально всему «ЗаМКАДью».

Значит, в 2020 году Шиес продолжит своё триумфальное шествие.

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Тем не менее, справедливость требует обозначить некоторые события и тренды уходящего года, которые, на наш взгляд, оказались наиболее интересными.

Самое впечатляющее из них, конечно, – приговоры по «делу Гайзера». С 19 сентября 2015 года общественность Коми, и не только Коми, настолько привыкла к понятию «организованное преступное сообщество», что, во-первых, с известным пониманием восприняла семь лет Константину Ромаданову, обусловленных как раз признанием его членом ОПС, а во-вторых, при известных ахах и охах, когда обвинитель запросил 21 год для Вячеслава Гайзера, опять-таки осознавала, за что именно просят такой жестокий срок. Тем поразительнее был провал 210-й статьи УК в приговоре. И экс-глава, и его заместитель Алексей Чернов, и предшественник Гайзера Владимир Торлопов, и многие из их окружения были определены судом не более чем мошенники, легализовавшие нелегальные доходы. Тоже, конечно, не бланманже (11, 10, 6,5 лет) – но многие их подельники начали уже выходить на свободу, а кое-кто из них даже начинает активизироваться в общественной жизни, в том числе на почве того же Шиеса.

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Феминисткам на заметку: интересным трендом года стало своеобразное женоненавистничество Сергея Гапликова. В 2019-м сразу две заместительницы председателя правительства (то есть того самого Гапликова) лишились своих постов. Причём «по-плохому». Первого вице-премьера Ларису Максимову Глава РК уволил в связи с утратой доверия – формулировка, резко рубящая под корень все карьерные достижения по государственной службе. Несмотря на ожесточённое судебное сопротивление Максимовой, ей так и не удалось оспорить своё увольнение, причём вопрос стоит, судя по всему, настолько принципиально, что даже прокуратура, поддержавшая на определённом этапе экс-вице-премьера, в конце концов дрогнула и изменила позицию.

Другого вице-премьера – Наталью Михальченкову, на которую какое-то время Гапликов возлагал немалые надежды, – из правительства выдавили без скандала. Однако несколько месяцев травли в социальных сетях, что была явно организована из Жёлтого дома, свидетельствовали об очередном внутреннем (и, так сказать, гендерном) конфликте в команде Главы.

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Но мне могут и возразить, и в известной степени верно: именно в 2019 году впервые в истории Сыктывкара руководителем города была избрана женщина. Это так. Столица республики может похвастаться в кругах, где подобным фактам принято придавать значение, Натальей Хозяиновой.

Единственное, от чего немного горчит в этом, безусловно, радостном гендерном факте: не слишком ли осторожны стали возможные претенденты-мужчины на кресло мэра, памятуя судьбы многих из них на этом посту?..

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Фактор «шерше ля фам» обнаружился в уходящем году и в деятельности Государственного Совета РК. Им вот уже второй раз в новейшей истории руководит женщина, Надежда Дорофеева, и до сих пор её головной болью в лучшем случае могло быть непрекращающееся обновление депутатского корпуса то из-за уголовных дел, то просто из-за смерти того или иного народного избранника.

Однако в 2019 году всё резко поменялось. Не просто в корпусе – в президиуме Госсовета – не просто сформировалась – вскрылась фронда, да какая! Один (опять-таки – одНА) из заместителей плюс ВСЕ председатели комитетов. Которые смогли отстоять свой статус и тем самым достоинство в конце октября.

Наиболее дальновидные депутаты этой фронды (Сергей Артеев, Степан Чураков, Геннадий Горбачёв) начали выступать не в соответствии с «линией партии» ещё весной, используя в определённом смысле тот самый Шиес. Затем пришло время для детсадовских компенсаций многодетным семьям. Наконец, последней каплей в чашу терпения стала, разумеется, снова женщина – представитель Главы в Госсовете Александра Бушуева.

Намерение Сергея Гапликова сделать её руководителем парламентского аппарата привело к расколу Госсовета. И первому реальному отпору с его стороны Главе.

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И последнее, что можно отметить в уходящем году. Столичный тренд дошёл и до Коми: в течение 2019-го в республике как грибы начали плодиться телеграм-каналы. Теперь в них, свободных от каких бы то ни было обязательств перед государством и обществом, концентрируется свобода слова и мысли, та самая, по крылатому выражению Гоголя, «лёгкость в мыслях необыкновенная». Как представитель не просто олдскульной, а самой древней (для Республики Коми) СМИ-отрасли, «Красное знамя» может долго и нудно ворчать про зашкаливающие непрофессионализм, тенденциозность и однобокость ТГ-каналов. Но – не будет. Мы понимаем, что вот таково оно – будущее массовых коммуникаций.

Мы лучше и в наступающем году попробуем как минимум не потерять в них своё место.

А ВАС, НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, С НИМ – С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ, 2020-М, ГОДОМ!

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