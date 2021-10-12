Ватрушка «Сюрприз» и лебедь с маком

В какой школе вкуснее всех кормят детей? Кто из поваров школьных столовых самый лучший? Ответы на эти вопросы мы попытались получить в ходе нашего исследования-похода в столовую средней общеобразовательной школы № 28 Эжвинского района.

Правильное питание всегда было залогом здоровья детей. Рост и развитие ребëнка напрямую зависит от полноценного и сбалансированного питания. Об этом как нельзя лучше знает заведующая столовой № 39 МАОУ «СОШ № 28″ Сыктывкара Марина Островская и её сотрудники.

– Марина Сергеевна, в чём особенность питания именно в школьных столовых? – задаём мы вопрос перед началом нашего похода.

– Ответ предельно прост и понятен: чем старше ребёнок становится, тем больше котлета ему положена, – поясняет Марина Сергеевна. – Котлеты, как мы твёрдо знаем за время нашей работы, обожают с 1-го по 11-й класс.

Мы вглядываемся.

В 28-й школе котлета большая и… честная – ведь нашу съёмочную группу здесь не ждали, а потому в школьной столовой всё по-настоящему.

Первым делом, мы заметили, дети спешат к раздаче – ведь, как известно, пустое брюхо к учению глухо. Наблюдаем, что появляется у них на столах. Ароматное первое блюдо. Аппетитное на вид и явно питательное блюдо второе.

Чай (или компот. Или морс. Или сок…) А выпечка? Ммммм, вслушайтесь в названия: булочка с сыром и творогом, плетëнки с корицей и сыром, слойка с персиками, ватрушка “Сюрприз”, тыквенные кексы, бантик со сгущëнкой, лебедь с маком, печенье с корицей, сосиска под шубкой, мини пицца… – у вас ещё хватило желудочного сока?

Главными дегустаторами школьной столовой, конечно же, всегда были школьники. Но и родители зачастую приглашаются в столовую для того, чтобы оценить качество и безопасность сырой и готовой продукции, состав рациона, ассортимент пищевых продуктов.

Важное условие работы поваров в общеобразовательном учреждении – придерживаться всех требований СанПиН и успеть быстро, качественно и вкусно приготовить школьный завтрак и обед, соблюдая рецептуру и технологию приготовления.

Уроки, дополнительные занятия, кружки, спортивные тренировки… При таком напряжëнном режиме школьников очень важно, чтобы они вовремя получали горячее и свежее питание. Младшие школьники обедают два раза в день. Для учащихся среднего звена и старшеклассников формируются модульные обеды. Можно выбрать блюда на свой вкус и за приемлемую стоимость.

Работники столовой принимают активное участие и в учебном процессе. Так, в период самоизоляции школьная столовая объявила конкурс «Кулинария – моë хобби», в котором поучаствовали все те, кто умеет или только учится готовить.

К конкурсам, связанным со здоровым образом жизни, сотрудники столовой объявили в школьной группе ВКонтакте «ШДО ИСТОК 28» фотофлешмоб «Правильное питание – залог здоровья».

А когда одна из шестиклассниц – Елизавета Левченко – решила принять участие во Всероссийском конкурсе семейных фотографий «Блюдо для литературного героя», работники столовой помогли ей кулинарными советами.

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Когда звенит звонок, радостные девчонки и мальчишки заходят в столовую, а потом сытые и довольные спешат на урок – это означает, что школьная столовая достойно справилась со своей задачей. Не просто накормить, а накормить, как дома.

Быть в хорошем настроении и здоровым – это ли не главное в жизни? Ну хотя бы для того, чтобы, не отвлекаясь на голодный желудок, осваивать другие уровни «главного»?

Будьте здоровы и приятного всем аппетита!

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