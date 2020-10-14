Отложенная докторская

Его биография, если начать почему-либо сравнивать её с аналогичными у сверстников, могла бы показаться, с одной стороны, счастливой – просто в силу сохранения самой жизни, – с другой стороны, чересчур размеренной и на поверхностный взгляд не очень интересной. Любомир Жеребцов всю свою жизнь посвятил любимой науке – этнографии – и вырос в ней в крупную, национальных масштабов, фигуру. И всё?

Всё – да не всё. Судьба учёного выдала ему свою порцию драматизма. Тираж первой же его книги был практически полностью уничтожен. А фундаментальный труд, долженствовавший принести Жеребцову заслуженное звание доктора исторических наук, так и остался не защищённым…

Со дня рождения одного из наиболее известных коми ученых-гуманитариев ХХ века, основоположника современной коми этнографии Любомира Николаевича Жеребцова 15 октября 2020 года исполняется 95 лет. Именно его имя всегда упоминается первым, когда заходит речь о становлении и развитии этнографических исследований в Коми в послевоенные десятилетия, и это не случайно: Любомир Жеребцов посвятил этой науке больше четырех десятилетий своей жизни. Он написал более 200 научных трудов, посвященных истории заселения Европейского Северо-Востока и формированию этнографических групп коми в XV – начале ХХ века, этническим процессам второй половины ХХ столетия, историко-культурным связям коми с русскими, ненцами, коми-пермяками, хантами и манси, традиционному коми жилищу, религиозным верованиям и другим важнейшим проблемам, истории этнографических исследований на Европейском Северо-Востоке. Монографии Любомира Жеребцова «Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами» и «Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVIII − начале ХХ века», изданные главным научным издательством Советского Союза «Наука», а также ряд других работ признаны отечественными и зарубежными учеными выдающимся вкладом в изучение этнической истории и богатейшей материальной и духовной культуры коми.

Старик Сидоров нас заметил…

Любомир Жеребцов родился в Усть-Сысольске в 1925 году. Его отцом был один из организаторов спортивного движения в Коми Николай Михайлович Жеребцов. Любомир Жеребцов окончил школу № 12, Коми государственный педагогический институт и по совету крупнейшего коми ученого Алексея Семеновича Сидорова поступил в аспирантуру по этнографии, защитив в 1953 году в Москве (в Институте этнографии Академии наук СССР) под руководством видного советского этнографа Николая Николаевича Чебоксарова кандидатскую диссертацию, посвященную жилищу народа коми.

Со времени поступления в аспирантуру в 1949 году и до выхода на пенсию в 1990 году жизнь Любомира Жеребцова была связана с Коми филиалом Академии наук СССР. Начав работу младшим научным сотрудником, он стал одним из наиболее известных и уважаемых ученых-гуманитариев нашей республики, Заслуженным деятелем науки Коми АССР, более четверти века возглавлял вначале группу этнографов, а затем сектор этнографии. На плечи ученого лег груз организации и проведения этнографических исследований, обобщения и публикации их результатов, подбора и подготовки новых квалифицированных специалистов, в которых так нуждалась коми этнографическая школа. Именно благодаря его руководству сектор этнографии стал одним из наиболее авторитетных научных подразделений Института языка, литературы и истории. И сегодня в секторе этнографии продолжают успешно работать пришедшие в науку «в эпоху Любомира Жеребцова» ученые-этнографы доктор исторических наук Юрий Шабаев, кандидаты исторических наук Ирина Ильина и Валентина Денисенко.

Любомир Жеребцов участвовал в десятках этнографических экспедиций, география которых простирается от Кольского полуострова до Алтайского края, первым из коми этнографов изучил все районы Коми республики, побывал в Томской, Новосибирской, Тюменской, Архангельской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Коми-Пермяцком и Ненецком округах, собрал в ходе полевых исследований уникальные материалы о своеобразии материальной и духовной культуры различных групп коми и русского старожильческого населения, о переселениях коми в другие регионы.

Доклады Любомира Жеребцова на многочисленных международных, всесоюзных и других авторитетных научных форумах, в которых он впервые показал активную роль коми в совместном с русскими освоении Сибири и Дальнего Востока, охарактеризовал традиционные жилые и хозяйственные постройки коми, историю их развития, типы поселений и формы расселения коми, а также обосновал свою оригинальную датировку присоединения Коми края к Русскому государству (1481 год)*, неизменно вызывали живой интерес участников.

*Процесс начался с первых походов новгородцев в XI-XII веках и продолжался до конца XV века. Важными этапами были начавшееся в 1333 г. взимание дани для Золотой Орды с местного населения московским князем, христианизация коми и учреждение Пермской епархии в 1383 г., ликвидация самостоятельности Новгородской земли в 1470-х гг. После формирования единого Русского государства с центром в Москве великий князь Московский Иван III провел в конце XV века ряд мероприятий по упорядочиванию системы управления государством, в том числе учета земель и населения, находившихся в составе Русского государства, провел переписи, которые позволили составить достаточно ясное и полное представление о составе территорий и их жителях, официально зафиксировать их как подданных государства. В Коми крае такая перепись была проведена в 1481 году. Ее проведение ознаменовало окончательное закрепление Коми края в составе единого Русского государства. В будущем году исполнится 540 лет этому событию.

«Антисоветское» коми народное зодчество

Любомир Жеребцов много внимания уделял популяризации знаний об истории и традиционной культуре, часто выступал с лекциями. В 1969 году он вместе с коллегами-этнографами (и его близкими друзьями) Яковом Николаевичем Безносиковым и Юрием Васильевичем Гагариным разработал принципы и задачи организации в Коми республике музея под открытым небом, в котором были бы собраны традиционные жилые и хозяйственные постройки коми и русского населения республики, подчеркнул огромное значение такого музея для сохранения памятников народного зодчества, для просветительских целей. К сожалению, эта идея тогда не была реализована. Быть может, настало время вернуться к ней в наши дни?

Изданная в 1972 году брошюра «Расселение коми в XV-XIX веках», как подчеркивал сам Любомир Жеребцов, была адресована не только ученым, но и всем, кто интересуется историей своего края, тем, когда возникло то или иное селение, откуда люди пришли в него, какие фамилии они носили, к какой национальности они принадлежали. Эта работа (так же, как и изданная в 1985 году в соавторстве с этнографом Николаем Конаковым и археологом Климом Королевым книга «Из жизни древних коми») нашла своего читателя, стала очень популярной и быстро превратилась в библиографическую редкость.

Правда, не всем публикациям Любомира Жеребцова была уготовлена такая радужная судьба. Его первая книга «Памятники народного зодчества Коми АССР», вышедшая в 1961 году, неожиданно подверглась резкой и несправедливой крике за то, что в ней будто бы «искажалась советская действительность» (некоторых горе-читателей разочаровали фотографии старинных коми домов; в качестве памятников зодчества они хотели бы видеть новейшие каменные здания, построенные в Сыктывкаре). Несмотря на все усилия научного сообщества защитить книгу, почти весь ее тираж был уничтожен; сохранились до наших дней лишь отдельные экземпляры, которые на свой страх и риск спас от гибели директор Коми книжного издательства Степан Раевский. Только 10 лет спустя уничтожение той книги было признано ошибкой, и Любомиру Жеребцову удалось выпустить в том же Коми книжном издательстве новый труд «Крестьянское жилище в Коми АССР», посвященный богатству коми народной архитектуры, своеобразию местного зодчества, раскрывавший читателям особенности жилища коми народа.

Он сердце отдал науке

Давней мечтой Любомира Жеребцова было написание обстоятельного труда – «Очерков по этнографии народа коми», который должен был подвести итог работе нескольких поколений этнографов. К сожалению, труд этот не был завершен, однако во многом благодаря усилиям Любомира Жеребцова фундамент для создания этой работы был заложен, и нынешнее поколение этнографов, возможно, сможет осуществить этот масштабный проект.

Главным трудом Любомира Жеребцова, итогом его многолетних исследований стала докторская диссертация «Этно-культурные взаимоотношения в этнической истории народа коми (Х − начало ХХ веков)», которую он подготовил к 1985 году. На ее страницах показано, как складывалась территория Коми края, как и когда он вошел в состав Русского государства, каким образом происходило переселение коми за пределы своей этнической территории, как складывались отношения между коми и соседними народами, что коми заимствовали у русских, ненцев и других и какие хозяйственное и культурное влияние сами оказывали на своих соседей по региону. Ученый совет Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР рекомендовал диссертацию к защите, но доктором наук Любомир Жеребцов так и не стал: подвело здоровье (инфаркт). Защиту диссертации пришлось отложить − предполагалось, что лишь на время, а оказалось, навсегда…

В 1990 году Любомир Жеребцов вышел на пенсию, однако научной работы не оставил: опубликовал работу «Антропонимика как источник для изучения миграций и этнического состава населения Коми края», планировал заняться обобщением материала об этнографических группах коми, написать книгу воспоминаний. Он надеялся, что впереди у него еще много времени, но 17 февраля 1991 года скоропостижно скончался, прожив, уйдя из родного института, меньше года… Похоронили ученого в селе Шошка Сыктывдинского района, на родине его супруги Сильвы Всеволодовны.

Ведущий коми археолог, доктор исторических наук Элеонора Анатольевна Савельева, долгие годы работавшая вместе с Любомиром Жеребцовым, вспоминает о нем так: «Он был очень мудрым, доброжелательным человеком, ровным в отношениях с коллегами и учениками, философски относящимся к разным жизненным перипетиям, никогда не теряющим чувство юмора, умеющим прощать людские слабости. Любомир Николаевич состоялся как Ученый, оставивший богатое научное наследие – фундаментальные работы по этнографии коми. Он состоялся как Учитель, по праву считающийся одним из основоположников коми этнографической школы. Под его руководством в шестидесятые-восьмидесятые годы сформировался коллектив профессионалов-этнографов, которые развивали заложенные им основные направления коми этнографии. И, наконец, он по праву может считаться основоположником династии историков Жеребцовых. Я думаю, что он прожил счастливую, хотя и очень короткую жизнь – всего 65 лет» («Любомир Николаевич Жеребцов», «Вестник Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН», 2005, № 2).

В Институте языка, литературы и истории сохранили добрую память о Любомире Жеребцове, с уважением относятся к его богатому научному наследию. В 2005 году, к 80-летию со дня рождения ученого, была опубликована книга «Дороги этнографа», в которую вошли некоторые ранее не издававшиеся его труды. В 2015 году, к 90-летию Любомира Жеребцова и его коллеги, видного советского этнографа Льва Лашука (они родились в один год и одновременно начинали свою научную карьеру в Коми филиале АН СССР, проработав вместе почти десять лет) в Сыктывкаре был проведен первый Всероссийский симпозиум «Исследователи народов и культур Евразии», посвященный двум этим ученым.

В 2020 году, к 95-летию Любомира Жеребцова и Льва Лашука, планировалось провести второй симпозиум, но сложная эпидемиологическая ситуация, к сожалению, не позволила сделать это. В настоящее время ученые ИЯЛИ готовят к изданию в серии «Научное наследие» хранящиеся в архиве Коми научного центра ценнейшие материалы научных отчетов Любомира Жеребцова о его экспедиционных исследованиях, которые, без сомнения, вызовут огромный интерес не только у российских и зарубежных ученых, но и у всех, кто интересуется традиционной культурой и историей народов Республики Коми.

Фото из архива Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН

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