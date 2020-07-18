Об открытии Владимира Уйбу просят частные детские центры

Более сорока частных детских центров из Коми обратились 13 июля ко временно исполняющему обязанности Главы республики Владимиру Уйбе с просьбой разрешить возобновить работу, прерванную эпидемией короновируса. Обращение не носило публичный характер – его инициаторы воспользовались интерактивными возможностями официального сайта руководства РК rkomi.ru . Однако когда был получен ответ – анонимный, – авторы обращения испытали глубокое разочарование и попросили «Красное знамя» обнародовать и его, и ответ.

Идём им навстречу. Оба текста подвергнуты минимальной правке, при которой орфография спорных слов (короновирус, фамилия врио Главы) оставлена в авторском варианте.

Временно исполняющему обязанности

Главы Республики Коми

Уйба Владимиру Викторовичу

руководителей детских образовательных центров,

детских развивающих центров и клубов, НКО,

детских развлекательных центров и площадок

Обращение

Обращаемся к Вам от имени предпринимателей, организаций и НКО, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми и оказания услуг по дополнительному образованию, услуг в сфере художественно-эстетического воспитания, развлечения детей, а именно: детские центры, студии, клубы, репетиторы, психологи, логопеды.

В связи с примененными органами власти ограничительными мерами, вызванными необходимостью борьбы с распространением коронавирусной инфекции, фактически деятельность объектов оказания услуг по дополнительному образованию и дневному присмотру за детьми, сфера развлекательных услуг были остановлены с 28 марта 2020 года. До настоящего момента указанная деятельность запрещена.

С 17 июня 2020 года на территории Республики Коми поэтапно началось снятие ограничительных мероприятий в отношении различных категорий предпринимателей. В отношении детских заведений ограничительные меры продолжают свое действие.

В сложившейся ситуации наша отрасль стала одной из наиболее сильно пострадавших от пандемии COVID-19. Наша сфера деятельности является социально ориентированной.

Мы предоставляем услуги по уходу и присмотру за детьми, дополнительному образованию детей, услуги по развитию интеллектуальных способностей детей, подготовке к школе, логопедические занятия, а также психологические консультации для оказания своевременной помощи детям и взрослым. Несвоевременное оказание такой помощи чревато ухудшением эмоционального, интеллектуального и речевого развития ребёнка. Такое упущение сензитивного периода может ухудшить качество жизни человека на всю последующую жизнь.

На данный момент мы все на грани разорения, так как наша сфера деятельности – это НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНЫЙ бизнес, который практически никак не дотируется из государственных средств.

Многим коллегам пришлось закрыться. Мы не хотим закрываться, но можем сохранить полностью рабочие места только при условии возобновления работы в нашей сфере в ближайшее время.

В связи с продлением ограничительных мер в республике перед нами встают вопросы о дальнейшей экономической поддержке штатного состава педагогов и других сотрудников , по платежам за коммунальные расходы и аренду помещений. Не все владельцы помещений вошли в наше положение. Мы боимся потерять арендованное помещение, куда приходят дети уже не первый год.

Растут долги и по коммунальным платежам, потому как не все услуги рассчитываются по факту потребления.

Такие расходы, как плата за отопление (где начисление по нормативу в течение года), содержание общего имущества, обращение с ТКО, начисляются коммунальными компаниями без учета периода фактической работы заведения.

На сегодняшний день какая–либо информация о перспективах дальнейшей деятельности и сроках начала работы детских центров по оказанию дополнительного образования детей и присмотру за детьми, детских развлекательных центров фактически отсутствует. Подобное «провисание» только увеличивает долговые обязательства и ежедневно ухудшает экономическое положение каждого из нас.

Запрет на проведение занятий негативно сказался не только на доходах. Родители находятся в растерянности: продолжая работать, им просто некуда оставить ребенка. Они делают выбор между детьми, риском заразить пожилых родственников (бабушек и дедушек, с которыми оставляют детей, чтобы выйти на работу) или риском остаться без работы и средств к существованию.

Принимая во внимание все вышеизложенное: высокую потребность родителей в наших услугах, небольшое количество детей в группах, качество проведения интеллектуального досуга детей, принятие нами мер по организации мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 согласно рекомендациям Роспотребнадзора, – мы просим официально допустить в ближайшие сроки деятельность в малочисленных группах и проведение индивидуальных занятий для:

организаций в сфере предоставления услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91)

организаций в сфере образования дополнительного детей и взрослых (ОКВЭД 85.41)

учреждений клубного типа (ОКВЭД 90.04.3)

учреждений спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93.21)

зрелищно-развлекательных учреждений (ОКВЭД 93.29)

учреждений в области исполнительских искусств (ОКВЭД 90.01)

социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 88.99).

При этом мы готовы внедрить необходимые регламенты в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19, а также усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей).

В апреле и мае нам оказана финансовая поддержка в размере МРОТ на каждого сотрудника. Очень жаль, что далеко не все из нас смогли ее получить. В июне и июле нет и этого. Мы очень хотим сохранить наши коллективы и наших специалистов, но, к сожалению, наши средства и возможности уже заканчиваются.

Мы обращаемся к Вам с просьбой разрешить работу детских заведений поселков и городов Республики Коми в кратчайшие сроки. Очень рассчитываем на поддержку с Вашей стороны и положительное решение вопроса. Это единственный вариант для нас!

С уважением, нижеподписавшиеся:

1. Студия английского языка Mr. Cactus, г.Сыктывкар

2. Учебный центр IT-Академия, г.Сыктывкар

3. Языковой центр для детей Полиглотики, г. Сыктывкар

4. Детский город профессий “Кидкар”, г.Сыктывкар

5. Территория развития Таленто, г.Сыктывкар

6. Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадулина, г.Сыктывкар

7. Центр развития интеллекта “Геометрика”, г.Сыктывкар

8. Детский центр Развивайка, п.Жешарт

9. Студия творчества и развития «ВыдУМКА» , г.Сыктывкар

10. Семейный центр ” Тотошка” , г.Сыктывкар

11. Детский мини-центр «Божья коровка» , г.Сыктывкар

12. Детский клуб Кодология, г.Сыктывкар

13. Место для особенных праздников «Баблгам» , г.Сыктывкар

14. Центр развития интеллекта “Умный”, г.Ухта

15. Центр нейропсихологии и дефектологии «Дирижабль», г.Сыктывкар

16. Развлекательный центр “Бункер”, г.Сыктывкар

17. Языковая школа Клуб Юнион, г.Сыктывкар

18. Студия изделий авторской лепки “Sofia”, г.Сыктывкар

19.АНО ЦХТ “Школа-студия “Радужка”.г.Сыктывкар

20. Детский центр “Супер я” г. Сыктывкар

21. Центр развития детей “Гений”, г. Ухта, п.Ярега и г. Сосногорск

22. Академический центр “Всё могу”, г.Сыктывкар

23. Арт-студия “Магия Песка”, г.Сыктывкар

24. Студия семейного развития “Гармония” г.Сыктывкар

25. Семейный центр “Крохотуля”, г.Ухта

26. Студия иностранных языков Red Fox, г.Сыктывкар

27. Центр “Формула знаний”, Эжвинский район Сыктывкара

28. Школа программирования CODDY, г.Сыктывкар

29. Детский развивающий центр “Жемчужина”, г.Печора.

30. ООО Мир без границ “Языковая школа Clever land”, г.Ухта

31. Студия робототехники Технокласс, г.Печора

32. Центр интеллектуального развития IQ, г.Сыктывкар

33. Языковая школа «I CAN», г.Сыктывкар

34. ООО “Счастливое детство”, г.Сыктывкар

35. Школа современного искусства Music story, г.Сыктывкар

36. Игротека и DinoKids, г.Сыктывкар

37. Игротека, Батут Лэнд, Kids Club, г.Сыктывкар,

38. Детский досуговый центр “Лукоморье”, г.Сыктывкар

39. Центр детского развития “Логика”, г.Сыктывкар

40. Студия иностранного языка ИП Созинова Е.Н., г.Печора

ИП Тарасова И. А., детский центр «Читай-ка», г.Емва Языковой центр English Expert, г.Сыктывкар Гитарная студия “Камертон”, г. Печора

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<ответ>

Здравствуйте! В соответствии с Предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Коми Л.И. Глушковой о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки от 2<>6.06.2020:

Показатель заболеваемости населения по состоянию на 26.06.2020 составляет 372 на 100 тыс. населения, темп прироста за сутки – 1,9%, темп прироста за неделю – 2,5%.

Уровень летальности от COVID-19 составляет 1%, регистрируемая заболеваемость внебольничными пневмониями (суммарно) превышает среднемноголетний уровень в 2,7 раза.

Таким образом, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой:

– переход ко второму этапу снятия ограничительных мер на территории Республики Коми отложить (образовательные учреждения открываются на третьем этапе снятия ограничительных мер);

– продлить срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 (ред. от 14.07.2020) «О введении режима повышенной готовности» по 10.08.2020 включительно на территории Республики Коми: образовательная деятельность в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования ведется с использованием дистанционных образовательных технологий; запрещены культурно-массовые, зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия.

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