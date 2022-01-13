Минстрой Коми против разрыва контракта на новую республиканскую инфекционную больницу

Хотя подрядчик выполнил только десятую часть взятых на себя обязательств

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми возражает против разрыва контракта с петербургским ООО «ТехГазМонтаж» – подрядчиком строительства нового корпуса Республиканской инфекционной больницы (РИБ). Об этом заявил глава ведомства Игорь Кузьмичёв на совещании в Государственном Совете республики в четверг.

Комитет по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета созвал совещание ввиду крайне низких темпов этого строительства. Согласно контракту, заключённому 23 августа 2019 года, оно должно было завершиться 31 марта 2022 года, однако, по данным Минстроя, 1 октября 2021 года работы на стройке были свёрнуты и до сих пор не возобновлены. Как заявил на совещании начальник управления прокуратуры РК по надзору за соблюдением федерального законодательства Константин Ковалёв, сейчас на стройке постоянно присутствует не более четырех человек.

Стоимость объекта оценивалась в 2019-2020 годах в 1 млрд. 534 млн. рублей, из которых на собственно строительно-монтажные работы приходилось 1 млрд. 124 млн. Медицинское оборудование будущей больницы оценено в 387 млн. рублей. Однако, признал Кузьмичёв, из выделенных за отчётный период 269 млн. освоено только 150 млн. 872 тыс.рублей, то есть менее десяти процентов (СМР – 117 млн.).

«В настоящее время завершены работы по устройству шпунтового ограждения; устройству котлована; устройству фундаментной плиты I, II и III блоков; стен цокольного этажа III блока; стен и перекрытия цокольного этажа I и II блоков», – указывается в информации Министерства здравоохранения Коми, направленной к совещанию. В соответствии с заключенным между Минздравом РФ и правительством республики соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2021-2023 годах, процент готовности на новой РИБ должен был на данный момент составлять 94,3 процента.

– Основная причина срыва сроков – взрывной рост цен на стройматериалы, – пояснил Кузьмичёв. – Один только бетон подорожал в полтора раза в сравнении с заложенными в госконтракте параметрами.

Он заметил, что до лета прошлого года работы велись в соответствии с графиком, хотя первые сигналы о подорожании стройматериалов начали поступать уже в последнем квартале 2020 года.

– По этой причине в минувшем году в России обанкротилось около 500 крупных строительных компаний, – сообщил министр.

По его словам, сейчас возможны два варианта выхода из тупика:

обоснование возможного удорожания в пределах 30 процентов от цены контракта, изыскание необходимой суммы ассигнований и подписание дополнительного соглашения с подрядчиком;

принятие обоснованного решения о невозможности продолжения строительства в рамках действующего контракта, его расторжение и заключение нового.

Кузьмичев выступает за первый вариант, и Минстрой Коми уже запросил Минстрой РФ разъяснить возможность его реализации. Пока запрос остаётся без ответа.

На совещании ряд депутатов выступили против позиции Минстроя Коми. Так, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев выразил сомнение в том, что при подобном развитии событий удастся ограничиться 30 процентами пересчёта суммы контракта (это предполагает добавку 450 миллионов рублей).

– Складывается ощущение, что наша миссия – не построить больницу, а сохранить отношения с подрядчиком, – заявил руководитель фракции КПРФ Виктор Воробьёв. – Но болезненные решения лучше принимать раньше.

Однако Игорь Кузьмичёв убеждён, что разрыв контракта повлечёт за собой значительное замедление строительных работ.

– Если мы вышли из контракта, объект автоматически выходит из федерального финансирования и входит в процесс перепроектирования, перерасчёта стоимостей и их экспертизы. Это будет означать, что раньше 2024 года мы к строительству просто не приступим, – подчеркнул министр.

Из действующей суммы контракта федеральное финансирование составляет около 1 млрд. рублей.

Поделиться в соцсетях













2 Поделились



