Туроператоры Коми попробуют перенаправить «турок» на Кавказ и в Крым

К этому их вынуждает приостановка полетов из России в Турцию и Танзанию

Туроператоры Коми, скорее всего, воспользуются рекомендациями Ростуризма и предложат тем туристам, которые оформили путевки в Турцию или Танзанию в срок с 15 апреля по 1 июня, черноморские направления. Об этом сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на одного из ведущих туроператоров республики – агентство «Спутник-Коми».

-Да, мы намерены в качестве замены предлагать внутренние, а именно южные, туры, – заявили в компании.

Там, однако, уклонились от ответа на вопрос, какое сокращение объема туров прогнозируют в агентстве в связи с тем, что владельцы многих черноморских гостиниц, в частности, в Сочи удвоили расценки на свои услуги в мае. Также в «Спутнике-Коми», сославшись на конфиденциальность информации, отказались сообщить, какое количество человек, зарезервировавших туры в указанные сроки, затронула приостановка полетов в Турцию и Танзанию и какими убытками это обернется для компании.

Напомним: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России решил приостановить полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции и Танзании на 1,5 месяца — с 15 апреля по 1 июня. Решение принято из-за роста количества заболевших коронавирусом в этих странах.

По данным РБК, которое ссылается на онлайн-агрегатора билетов OneTwoTrip, на Турцию приходится 45 процентов заказов на международные рейсы из России.

В Ассоциации туроператоров России отмечают, что общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период с середины апреля и до конца мая, составляло 533 200 человек. Из них более 40% — семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 миллиона (32 миллиарда рублей).

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