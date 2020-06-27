Владельцы общепита Коми просят Владимира Уйбу о скорейшем открытии

Предприниматели Коми, которые владеют заведениями общественного питания, обратились к временно исполняющему обязанности Главы республики Владимиру Уйбе с открытым письмом. Публикуем его без правки и сокращений.

И.о. Главы Республики Коми Уйба В.В.

от предпринимателей Республики Коми –

владельцев заведений общественного питания

открытое письмо

о снятии ограничительных мероприятий в отношении объектов общественного питания на территории Республики Коми

Уважаемый Владимир Викторович!

Обращаемся к Вам от имени профессиональных сообществ и предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, а именно: кафе, бары, рестораны, столовые, фуд-корты и пр.

В связи с примененными органами власти ограничительными мерами, вызванными необходимостью борьбы с распространением коронавирусной инфекции, фактически деятельность объектов общественного питания была остановлена с 28 марта 2020 года. До настоящего момента указанная деятельность не возобновлена.

С 17 июня 2020 года на территории Республики Коми поэтапно началось снятие ограничительных мероприятий в отношении различных категорий предпринимателей, в том числе снят запрет в отношении деятельности летних кафе и веранд. Однако, лишь малое количество заведений общественного питания имеет физическую возможность открыть летнее кафе или веранду. Следовательно, в отношении подавляющего большинства заведений ограничительные меры продолжают свое действие. Доставка и работа на вынос не решают вопроса обеспечения занятости штатных работников и восполнения денежного оборота, необходимого для сохранения бизнеса «на плаву». Кроме того, специфика многих заведений не предусматривает осуществление деятельности вне стен самого заведения.

Деятельность любого кафе или ресторана подразумевает непрерывный процесс, потому как приготовление блюд должно осуществляться из свежего и качественного сырья. Остановленная деятельность заставляет списывать продукты в большом объеме, что является прямым убытком. Чем дольше мы не работаем, тем ближе к тому, что деятельность придется начинать с «нуля», а экономически это намного сложнее, чем возобновить приостановленный процесс. Некоторые из нас, возможно, не смогут запустить этот процесс, что приведет к закрытию бизнеса в целом.

В связи с продлением ограничительных мер в Республике перед предпринимателями встают вопросы о дальнейшей экономической поддержке штатного состава предприятий, по платежам за коммунальные расходы и аренду помещений.

Растут просрочки по обязательствам перед поставщиками продуктов и алкоголя. Равно как и эти поставщики лишились оборота ввиду отсутствия спроса.

Растут долги по кредитным обязательствам, которые возникли в «докризисное» время. Добавляются кредиты на выплату заработной платы штатным сотрудникам, простой которым оплачивать обязало нас Государство. Меры поддержки, гарантированные высшим руководством страны, не всем доступны и предоставлены лишь малой части из нас (даже при поддержке Торгово-промышленной палаты РК). Наверстать оборот такого масштаба, чтобы безболезненно расплатиться по взятым кредитам осенью, заведомо невозможно, так как уровень безработицы стремительно растет, и, соответственно, покупательская способность еще стремительнее падает.

Растут долги по коммунальным платежам, потому как не все услуги рассчитываются по факту потребления. Такие расходы, как плата за отопление (где начисление по нормативу в течение года), содержание общего имущества, обращение с ТКО, начисляются коммунальными компаниями без учета периода фактической работы заведения.

На сегодняшний день какая–либо информация о перспективах дальнейшей деятельности и сроках начала работы предприятий общественного питания фактически отсутствует. Подобное «провисание» только увеличивает долговые обязательства и ежедневно ухудшает экономическое положение каждого из нас. Особенно прискорбно наблюдать за тем, как открываются кафе и рестораны в соседних регионах или начали работу другие предприятия, безопасность (в части распространения коронавирусной инфекции) работы которых не выше, чем в общепите.

Сложившаяся ситуация может спровоцировать рост теневого оборота, который пользы не принесет ни нам, ни Республике. Мы хотим и готовы работать честно и открыто. Мы готовы платить зарплату своим сотрудникам, которых крайне нелегко сохранить при таких обстоятельствах. Мы согласны платить налоги и взносы, как и ранее, но при условии полномасштабной работы наших предприятий.

Вместе с тем, мы понимаем и осознаём все нынешние реалии, равно как и то, что жить как раньше уже не получится. Поэтому мы готовы внедрить необходимые регламенты в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также меры безопасной работы предприятий общепита в данных условиях.

Будучи владельцами заведений общественного питания, еще при создании этого бизнеса, мы приняли на себя ответственность за себя и нанятых нами сотрудников, и дело, которым мы занимаемся, обеспечивает бюджет отчисляемыми налогами и заработной платой.

Мы обращается к Вам с просьбой разрешить работу предприятий общественного питания городов и Республики Коми в кратчайшие сроки. Это единственный вариант для нас!

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