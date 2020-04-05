Владимир Уйба обещает решить вопрос с аппаратами ИВЛ до конца апреля

Он также готов информировать жителей Коми о ситуации с эпидемией ежедневно

Правительство Коми решит вопрос с приобретением аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) до конца апреля. Такое обещание дал временно исполняющий обязанности Главы Коми Владимир Уйба в видео-обращении к жителям республики в воскресенье.

– Есть понимание и полная уверенность в том, что до конца апреля мы этот вопрос решим, – сказал он.

Глава РК Сергей Гапликов 2 апреля заявил о своей отставке. В тот же день Владимир Путин назначил врио губернатора заместителя министра здравоохранения РФ Владимира Уйбу. Наблюдатели связали отставку и назначение с тяжёлой ситуацией, сложившейся в регионе на фоне короновируса.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Коми на воскресенье, всего под медицинским наблюдением находится 2355 человек, в том числе 1053 человек прибыли из-за рубежа, 1302 контактировали с заболевшими, 57 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями, 59 находятся в обсерваторах. Официально подтверждены два случая летального исхода у пациентов с короновирусом, хотя некоторые сообщения позволяют сомневаться в корректности этих данных.

На фоне других регионов Республика Коми отличается повышенным уровнем заболевания на 1000 человек населения.

– Основная задача сейчас – максимально расширить возможность тестирования, – указал Уйба. –Для этого нами предприняты, и мной лично, серьёзные, выходящие, может быть, даже за рамки возможностей нашей обычной работы, мероприятия по снабжению и быстрейшей доставке в республику тестов и оборудования, которое позволяет идентифицировать здорового человека от заболевшего. Такие поставки начнутся уже с завтрашнего дня.

Он выразил убеждение, что к середине следующей недели «мы переломим ситуацию, и все, кого будем считать необходимым протестировать, это в первую очередь группы риска, такое тестирование пройдут».

Уйба назвал также вторую задачу – подготовить «масштабную сеть медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с выявленной короновирусной инфекцией».

– Такие учреждения намечены, по ним ведутся работы. На сегодняшний день мы под эту задачу готовы открыть практически триста коек, – рассказал Уйба. – Безусловно, они должны быть укомплектованы оборудованием, в первую очередь кислородом и аппаратами ИВЛ.

По данным врио Главы, это очень сложная задача, потому что «нам одновременно нужно эти койки укомплектовать более чем 140 аппаратами ИВЛ. А если точно – 144 аппарата ИВЛ».

– Сегодня все в стране и в мире все пытаются такое оборудование приобрести, потому что в таком масштабе его не было ни у кого, ни у одной, даже самой развитой, страны, – заметил Уйба.

По его словам, «проблема очень серьёзная».

– Я буду ежедневно выходить в эфир и информировать вас объективной информацией, которой абсолютно точно доверяйте. Не покупайтесь на слухи, не распространяйте лживую информацию, не поддавайтесь панике! При том отдавайте отчёт, что это очень опасная инфекция, – указал врио Главы.

Он напомнил, что, если «предписан режим самоизоляции, нужно безукоснительно его выполнять».

– Я буду рассказывать вам, какие мы предполагаем меры по карантину того или иного, например, коллектива и почему это делается, – подчеркнул Владимир Уйба.

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