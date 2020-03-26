В Коми скончалась носительница короновируса

В Коми скончалась пожилая женщина, тесты на короновирус которой дали положительный результат. Это следует из сканов документов, имеющихся в распоряжении «Красного знамени».

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Управление Роспотребнадзора по республике объявило в среду о выявлении двух случаев заражения короновирусом в дополнение к уже выявленному. В последнем случае носитель, согласно этой информации, успешно вылечился.

В сообщении управления говорится о том, что оба новых заразившихся связаны с Эжвинской городской больницей. По данным «Красного знамени», это супруги К., причём супруг возглавлял одно из отделений больницы. Как следует из имеющихся в нашем распоряжении документов, супруги были помещены, после ухудшения состояния здоровья, в реанимационное отделение больницы ещё 22 февраля, а после выявления короновируса – перевезены в Республиканскую инфекционную больницу.

В документах, которые, судя по всему, представляют собой чей-то отчёт в Прокуратуру Республики Коми, помимо супругов К., фигурируют также трое пожилых (1930-х годов рождения) людей. Как следует из документа, одна из них, М., была госпитализирована 23 февраля в Эжвинскую больницу с диагнозом «инфицированная трофическая язва левой стопы». Однако уже 19 марта ей пришлось ставить новый диагноз – «двухсторонняя полисегментарная пневмония», а 22 марта она скончалась. В документе указывается: «Диагноз COVID-19 подтверждён», из чего, однако, не следует, что именно он явился причиной летального исхода.

Запрос в Прокуратуру РК остался без ответа.

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