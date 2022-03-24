Госсовет Коми запретил Виктору Воробьёву выступать на ближайших двух заседаниях

Государственный Совет Коми лишил одного из своих депутатов – руководителя фракции КПРФ Виктора Воробьёва – права выступать на ближайших двух заседаниях, включая то, на котором было принято это решение, – 24 марта. Вопрос о запрете на выступления был внесён в повестку дня заседания в самом его начале и рассмотрен первым в закрытом режиме.

Инициатором вопроса выступила парламентская комиссия по регламенту и депутатской этике, которая одобрила такую санкцию на своём заседании во вторник. Комиссия сочла, что Воробьёв нарушил депутатскую этику:

— обвинив 10 февраля в ряде соцсетей фракцию «Единой России» в «политической трусости и сервильности при обсуждении вопроса о порядке согласования правительства республики» (на одном из заседаний президиума Госсовета депутат предлагал расширить список согласуемых с парламентом членов кабинета);

— записав 28 февраля видеообращение о ситуации на Украине (Воробьёв осудил проведение специальной военной операции в этой стране);

— попав под административный арест в Петербурге (с 6 по 21 марта, будучи обвинённым в участии в акции протеста).

За лишение права на выступления проголосовало 22 депутата, против — четверо.

Тем не менее, Воробьёв сохранил право задавать вопросы при обсуждении пунктов повестки дня. Чем он и воспользовался в ходе дальнейшего заседания.

Ранее также на два пленарных заседания права на выступление лишали предшественника Виктора Воробьёва Олега Михайлова. В ходе заседания 29 апреля 2021 года последний выступил с резкой критикой Главы РК Владимира Уйбы, вызвав с его стороны нецензурную брань в ходе перепалки в кулуарах парламента.



