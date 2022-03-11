Он обосновывает это желанием называть действия РФ против Украины «войной»

Правозащитник Эрнест Мезак покинул Коми и Россию. Он подтвердил это «Красному знамени».

«Да», – сказал он, однако уклонился от ответа на вопрос, куда именно уехал.

«Пока не могу назвать, – сообщил собеседник «Красного знамени». – Логика и правила перестали действовать 24 февраля» (в ответ на предположение о Латвии как исторической родине Э.Мезака – прим.ред.)

Владимир Путин 24 февраля 2022 года принял решение о проведении Специальной военной операции (СВО) в целях защиты жителей Донбасса для демилитаризации и денацификации Киевского режима.

Ранее Э.Мезак отмечал, что «мотивы у меня следующие. Я хочу называть вероломное нападение Путина на Украину подлой войной, а путинских типасудей, необоснованно преследующих участников антивоенных протестов, – безвольными зомби».

«Но такая возможность сама по себе не стоит того, чтобы расплачиваться за неё уголовным преследованием, заведомо нарушающим Европейскую Конвенцию по правам человека. Рад, что люди, мнением которых я дорожу, приняли это моё решение», – подчеркивает Э.Мезак.

С июня 2021 года он обвиняется в оскорблении одного из судей Сыктывкарского городского суда.

В контексте событий после 24 февраля Э.Мезак выступал защитником сыктывкарского ученого и активиста Григория Каблиса, приговоренного Сыктывкарским городским судом к 12 суткам ареста за участие в несанкционированной акции протеста против СВО.

Одним из наиболее важных исков Э.Мезака, выигранных им в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционном Суде РФ, является протест против запрета проведения одиночных и массовых гражданских акций на Стефановской площади Сыктывкара. Запрет был введён в 2011 году. ЕСПЧ счел его нарушающим права человека в апреле, а Конституционный Суд – в ноябре 2019 года.

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