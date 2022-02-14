Игорь Булатов прекратил исполнять обязанности первого вице-премьера Коми

Он вышел в отпуск еще в середине декабря

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21:14. 14 февраля, 2022  
  
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Владимир Уйба своим распоряжением освободил 14 февраля Игоря Булатова от исполнения обязанностей первого заместителя председателя правительства Коми. Он занимал эту должность с начала ноября 2020 года, ушел в отпуск в середине декабря 2021-го и с тех пор не появлялся в Сыктывкаре. С 17 января, в связи с отставкой всего кабинета, получил приставку «исполняющий обязанности», однако и.о. председателя стала при этом вице-премьер Эльмира Ахмеева.

 

39-летний И.Булатов до приглашения Главой республики стать его первым заместителем по правительству в 2002-2006 годах работал экономистом банка «Аскания Траст», затем, как следует из его официальной биографии, – «на руководящих должностях в различных коммерческих организациях». Наиболее известен своим вторым браком с известной теле- и просто ведущей, бывшей моделью Викторией Лопырёвой.

В октябре 2020 года В.Уйба хотел назначить И.Булатова премьер-министром РК, однако затем взял паузу (по неофициальной информации – почувствовав  глухое сопротивление очень многих депутатов Государственного Совета Коми). В ноябре того же года Глава предложил на пост председателя правительства себя, однако через несколько часов после утверждения своей кандидатуры возложил на И.Булатова «оперативное управление» кабинетом.

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