Правительство было безлико – глава фракции ЕР в Госсовете Коми Сергей Артеев

Он призывает в дальнейшем исключить «государственный туризм за счёт налогоплательщиков»

Правительство Коми, отправленное в понедельник в отставку Владимиром Уйбой, было безлико и непрофессионально. Такое мнение высказал «Красному знамени» заместитель председателя Государственного Совета республики, руководитель фракции «Единой России» Сергей Артеев.

– Мы все понимали, что правительство по ряду направлений безлико и непрофессионально, – сказал он. – Плюс с момента назначения кабинета прошёл внушительный период, и, конечно, настало время дать пояснения по хроническим сбоям в работе отраслей.

По словам Артеева, наиболее серьёзные претензии накопились у депутатов к Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерству экономического развития и промышленности.

– Достаточно посмотреть экономическую статистику по отраслям и индексам промпроизводства, а также вспомнить ситуацию с «Комиавиатрансом», Коми тепловой компанией и «Коми коммунальными технологиями», – отметил вице-спикер.

Также, по его мнению, в перестройке работы нуждаются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, руководителя которого Светлану Алябьеву Артеев назвал «министром-призраком», поскольку она с момента своего назначения в октябре 2020 года практически не появлялась на рабочем месте, и Минсельхозпрод.

Комментируя назначение вице-премьера Эльмиры Ахмеевой и.о. председателя правительства, Сергей Артеев оценил его как «весьма ожидаемое предложение, которое, полагаю, депутаты будут рассматривать в комплексе наряду с другими кадровыми предложениями по всему кабинету министров и зампредов».

– Каждая предлагаемая Главой фигура вызывает интерес, как на предмет профессионализма, успешного опыта работы, так и связи самих кандидатов с нашим регионом. Поскольку государственный туризм за счёт налогоплательщиков республики недопустим! – подчеркнул собеседник «Красного знамени».

Действовавшее до 17 января правительство Коми было утверждено 5 ноября 2020 года, когда Госсовет дал согласие на назначение Владимира Уйбы председателем, а вице-президента ООО «ГРМ» Игоря Булатова – первым заместителем председателя правительства. «Единой России» принадлежит 20 из 30 депутатских мандатов.

При формировании правительства Госсовет утверждает председателя правительства, его заместителей и министра финансов. Ожидается, что Глава внесёт соответствующие кандидатуры на открывающуюся 17 февраля очередную сессию республиканского парламента.

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