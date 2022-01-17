Фракция КПРФ в Госсовете Коми выступает за новый кабинет из местных кадров

Отставка правительства Коми, о которой Владимир Уйба объявил 17 января, вызвана его желанием переложить на кабинет политическую ответственность за допущенные провалы в собственной работе. Об этом заявил «Красному знамени» руководитель фракции КПРФ в Государственном Совете республики Виктор Воробьёв.

– Я думаю, что с учётом еще прошлогодних претензий полпредства (Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе – прим.ред.) Владимиру Уйбе просто доходчиво объяснили в президентской администрации, что либо он отправляет в отставку правительство, либо отправляется в отставку сам, – полагает депутат. – И Глава предпринял попытку переложить ответственность за все последние социально-экономические, да и политические, по большому счёту, провалы с себя и своих ближайших помощников и советников на правительство республики.

Однако, убеждён Воробьёв, «Уйба сам несёт политическую ответственность за тех, кого он набрал в правительство – за Булатова, которого чаще видят в Дубае, чем в Сыктывкаре (Игорь Булатов, первый вице-премьер РК с 6 ноября 2020-го по 17 января 2022 года – прим.ред.), за Алябьеву, которая вообще мифический персонаж (министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Светлана Алябьева – прим.ред.), за погрязшую в интриганстве Ахмееву (вице-премьер Эльмира Ахмеева – прим.ред.), за других не справляющихся со своими задачами министров. Поэтому если Уйба думает, что он таким образом разыграет перед нами пьесу «хороший царь и плохие бояре», то мне кажется, что у него не выйдет».

– Правительство – не какой-то самостоятельный политический субъект, это его правительство, его ошибки, особенно с учётом того, как он активно комментировал любые сферы деятельности правительства. И это теперь ему, в общем-то, выйдет боком, потому что любые провалы ассоциируются не с министрами, а с ним, – заметил депутат.

Он также считает, что, несмотря на назначение Ахмеевой и.о. председателя правительства, «окончательное решение ещё не принято. Кандидатура нового председателя правительства будет определяться Уйбой после получения дополнительных указаний от федерального центра, и вовсе необязательно это будет Ахмеева.

– Почему она стала и.о., совершенно понятно: Булатов превратился уже в слишком токсичную фигуру, и нужно было, отправляя правительство в отставку, изобразить хоть какие-то перемены. Но захочет ли кто-то из альтернативных кандидатур брать на себя политические риски и ехать в республику? – задался вопросом Виктор Воробьёв.

Он напомнил позицию фракции КПРФ: за местные кадры.

– Мы считаем, что правительство, которое может быть нами поддержано, должно иметь своим премьером кого-то из людей, связанных с Республикой Коми. А не очередного варяга, который не будет болеть душой за республику, – подчеркнул собеседник «Красного знамени».

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Между тем, фракция партии «Родина» в Госсовете Коми принимает отставку правительства республики «как свершившийся факт» и считает, что «всякая реорганизация такого рода должна быть направлена прежде всего на положительные изменения в жизни людей». Об этом «Красному знамени» заявила единственный представитель «Родины» в парламенте Елена Иванова.



– Надеюсь, что новый состав правительства по своему уровню окажется лучше, – добавила она.

Комментируя возможное внесение кандидатуры Эльмиры Ахмеевой в качестве будущего премьера, Елена Иванова оценила такую возможность как высокую.

– И, вероятно, я окажу ей доверие. Если, конечно, не будет альтернативы. В любом случае, за воздух голосовать не буду, – подчеркнула депутат.

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Фракция партии «Зеленая альтернатива» в Госсовете воспринимает положительно отставку правительства республики. Об этом «Красному знамени» заявил единственный депутат от партии в республиканском парламенте Виктор Бетехтин.



– Крайне необходимо было менять властную структуру, чтобы сосредоточиться на реформе экономической системы в регионе, – отметил он.

По мнению Виктора Бетехтина, назначение в этом контексте вице-премьера Эльмиры Ахмеевой свидетельствует именно о таких намерениях Главы РК.

– Как раз она наиболее тесно работала над программой диверсификации экономики республики, особенно в части её Арктической зоны, – указал депутат.

Он считает, что в случае внесения кандидатуры Эльмиры Ахмеевой на должность председателя правительства её стоит поддержать.

– Это человек, который нам сейчас крайне необходим, – уверен собеседник «Красного знамени».

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