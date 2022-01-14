В Госсовете Коми предлагают расширить список согласуемых министров

Перечень министров, которых согласовывает Государственный Совет Коми, должен быть расширен, и более того – парламент следует наделить полномочиями увольнять их. Об этом заявил заместитель председателя Госсовета Сергей Артеев на своей странице ВКонтакте.

«Полагаю, что на законодательном уровне нам необходимо расширить перечень членов правительства по весьма важным для республики отраслям (например, министров: промышленности и экономики, природных ресурсов, здравоохранения, по национальной политике), назначение которых Государственный Совет РК не только согласовывает, но и может, при неэффективной работе, предложить Главе региона освобождать их от должности», – написал он.

Необходимость подобных изменений вызвана неэффективной, по мнению вице-спикера, работой целого ряда членов нынешнего правительства республики.

«Кадровая политика в органах власти региона и подведомственных им структурах давно вызывает недоумение, – пишет он. – Местные профессионалы оказываются «не у дел», часто их увольняют по надуманным причинам, а зачастую даже молча, без всяких объяснений (в связи с окончанием срока действия служебного контракта)».

В 2021 году из кабинета ушли вице-премьер Галина Рубцова, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин (были приглашены в правительство Вячеславом Гайзером), министр культуры Сергей Емельянов и полномочный представитель РК в Северо-Западном федеральном округе Валерий Козлов (стали членами правительства при Сергее Гапликове).

«Что самое интересное – наши земляки, уволенные с разных должностей, без труда находят признание в других регионах, продолжая свой карьерный рост. Значит, умеют же работать!» – отмечает Артеев.

Он предложил «провести аудит результатов работы всех приехавших в республику «рекрутов» высшего звена. Тем более, что время на демонстрацию своих профессиональных навыков и результатов работы (как и просил депутатов Глава), правительству было вежливо дано».

«Пока же оно, время, наглядно показало, что часть представителей «команды Главы» должна просто покинуть свои посты за безделье и неэффективность!», – подчеркивает депутат.

В беседе с корреспондентом «Красного знамени» он сообщил, что начинает согласовывать свою инициативу с коллегами по Госсовету. По прогнозам Артеева, она может быть внесена уже в феврале, а рассматриваться будет в марте-апреле.

В настоящее время Главе Коми необходимо согласовывать в парламенте кандидатуры на должности председателя правительства и его заместителей, а также министра финансов. Процедуры их увольнения по инициативе Госсовета не существует.

Артеев не только вице-спикер, но и руководитель крупнейшей депутатской фракции – партии «Единая Россия». С декабря прошлого года политсовет её Коми регионального отделения возглавляет Глава республики Владимир Уйба.

Отвечая на вопрос, задействует ли он для продвижения своей инициативы также партийные механизмы, Сергей Артеев ответил: «Посмотрим, что окажется более жизнеспособным вариантом для продвижения».

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