Валерий Козлов перестал представлять Коми в Северо-Западном округе

Валерий Козлов прекратил работу в качестве полномочного представителя Республики Коми в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщил он сам в социальных сетях.

«Сегодня был мой последний рабочий день в должности представителя Республики Коми в Северо-западном регионе», – написал Козлов.

По его словам, «как и у многих коллег, контракт был срочный. Его просто не продлили. Без объяснения причин».

«За 15 лет муниципальной и государственной службы никогда не позволял себе публично оценивать руководителей. Думаю, сейчас могу себе это позволить, – отмечает бывший полпред. – Губернатор Уйба не удосужился объяснить причины своего решения, не ответил на прямой вопрос, который я задал ему в личном сообщении. Про ”спасибо” я и не думал, хотя за время работы не было ни одного замечания или высказанной претензии».

Козлов расценил увольнение «как удивительное высокомерие и чванство. Ну или трусость».

«Спасибо за работу всем сотрудникам представительства и ГКУ. Тут работают ответственные и неравнодушные люди. Спасибо всем, кто написал и позвонил в эти дни. Не сомневаюсь, что впереди много нового и интересного», – подчеркнул Валерий Козлов.

Характерно, что на запись экс-полпреда откликнулся ещё один отставник 2021 года – бывший министр культуры РК, ныне директор Александринского театра Сергей Емельянов: «Профессионалам всегда будет достойное место в жизни, а дилетанты рано или поздно всегда остаются на обочине. Уверен, что всё впереди!»

*** Валерий Козлов родился 22 сентября 1969 года в городе Касли Челябинской области. В 2004 году окончил Академию госслужбы и управления Коми по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 1987-1992 годы работал музыкантом в Парке культуры и отдыха имени Кирова и Культурном центре при Сыктывкарском горкоме ВЛКСМ, музыкантом и художником-светооформителем в Коми республиканской филармонии.

В 1992 году – директор ТОО «Адек», в этом же году стал исполнительным, а затем и генеральным директором ООО «Скрин». Долгое время работал предпринимателем, занимался общественной деятельностью. Избирался депутатом Совета Сыктывкара созывов 2003-го и 2007 годов.

С октября 2008 года — заместитель главы администрации Сыктывкара. В сентябре 2015 года избран депутатом Совета Сыктывкара, в октябре возглавил его. В марте 2017 года избран главой – руководителем администрации Сыктывкара.

В июле 2019 года назначен полпредом республики в СЗФО.

Фото komi-nao.ru

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