Руководство Избиркома Коми осталось почти прежним

Дмитрий Митюшев избран председателем комиссии, Елена Баскакова – его заместителем. Но сменился секретарь

Руководство Избирательной комиссии Коми осталось почти прежним. На установочном заседании комиссии состава 2021-2026 годов ее председателем вновь избран Дмитрий Митюшев, а его заместителем – вновь Елена Баскакова. Но Ларису Сердитову в кресле секретаря сменила штатный сотрудник Избиркома Татьяна Тимофеева.

Комиссия состоит из 12 членов, формируемых на паритетной основе между Главой и Государственным Советом республики. Однако на заседании 24 ноября между депутатами Госсовета возникли разногласия по кандидатуре юриста Оксаны Воронцовой, выдвинутой Советом Жешарта, и она не была утверждена. Вакансию заполнит своим решением Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.

В настоящее время в Избирком РК входят:

– Д.Митюшев (выдвинут ЦИК)

– Е.Баскакова (ЦИК)

– Т.Тимофеева (выдвинута предыдущим составом комиссии)

– заместитель начальника управления по государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Главы Коми Наталья Виноградова (выдвинута Сысольским райсоветом)

– первый заместитель министра цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Республики Коми Анастасия Голубых (выдвинута предыдущим составом Избиркома)

– вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Заварин (выдвинут партией «Зеленая альтернатива»)

– начальник юридического отдела ООО “ФорматЛес” Андрей Никулин (выдвинут КПРФ)

– замдиректора исполнительной дирекции Общественной палаты РК Галина Нагаева (выдвинута ЛДПР)

– заместитель руководителя администрации Сыктывкара Владислав Матвеев (выдвинут партией «Новые люди»)

– пенсионер Марина Логинова (выдвинута «Единой Россией»)

– помощник сенатора Ольги Епифановой по работе в РК Екатерина Баранова (выдвинута «Справедливой Россией – За правду»).

М.Заварин на заседании отсутствовал. Остальные кандидатуры Д.Митюшева и Е.Баскаковой поддержали единогласно.

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