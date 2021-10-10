Олега Михайлова в Госсовете Коми сменит Виктор Воробьёв

Мандат депутата Государственного Совета Коми, ставший вакантным после избрания лидера парламентской фракции КПРФ Олега Михайлова депутатом Госдумы, достанется юристу Виктору Воробьёву. Об этом «Красному знамени» сообщили в Коми рескоме партии.

– Определились – мандат переходит Воробьёву, – сказал источник.

Виктор Воробьёв родился 19 июня 1989 года в семье преподавателей филологического факультета СыктГУ Виктора Воробьёва и Зинаиды Марковой. В 2014 году окончил Невский институт языка и культуры в Санкт-Петербурге. Во время учёбы являлся заместителем председателя межрегионального общественного объединения «Студенческая солидарность» и директором Студенческого правозащитного центра. По окончании вуза был аспирантом, членом учёного совета факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Воробьев имеет опыт участия в выборах. В 2014 году он баллотировался в Совет муниципального округа Остров Декабристов Петербурга, в 2017-м – от партии «Яблоко» в Совет депутатов муниципального округа Тёплый Стан в Москве, в 2018-м – от «Справедливой России» по Академическому округу № 2 в Сыктывкаре на дополнительных выборах в Госсовет Коми. По этому округу победил кандидат от «Единой России», директор Сыктывкарского ликёро-водочного завода Сергей Усачёв, Воробьев занял третье место.

В результате выборов депутатов Госсовета республики в сентябре 2020 года Сергей Усачёв получил мандат по партийному списку и был избран председателем парламента. Виктор Воробьёв вместе с рядом юристов оспаривает правомерность избрания Усачёва депутатом, указывая на то, что результат, который тот показал в масштабах республиканского партийного списка, не позволяет претендовать на мандат. Дело по этому иску продолжается.

Поделиться в соцсетях













6 Поделились



