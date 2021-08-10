Активистка из Коми Юлия Посевкина получила штраф за митинги в Москве и Петербурге

Сыктывкарский суд оштрафовал в понедельник известного общественного деятеля из Сыктывкара Юлию Посевкину на 10 тысяч рублей за организацию несанкционированных массовых мероприятий 21 апреля 2021 года. Об этом сообщила она сама ВКонтакте.

«Сегодня меня осудили. Суд признал меня организатором митингов в Сыктывкаре, Москве и Санкт-Петербурге. В этом меня обвинила наша полиция, пока я сидела дома со свеже сломанной ногой», – написала Ю.Посевкина (сохранено авторское написание – прим.ред.).

Несанкционированная акция в знак поддержки осужденного по «делу «Ив Роше» Алексея Навального состоялась 21 апреля во многих городах России. Полиция обвинила Ю.Посевкину в распространении предварительной информации об акции, квалифицируя это распространение как «организацию».

В конце апреля Сыктывкарский городской суд отказал полиции в удовлетворении ее требований. Та не согласилась и обжаловала решение суда в апелляционной инстанции. Дело было возвращено на новое рассмотрение.

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