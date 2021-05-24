Лидер «Родины» Журавлёв выступает за губернаторов из местных кадров

Он подверг критике нынешнюю практику назначения глав субъектов Федерации

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17:22. 24 мая, 2021  
  
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Фото партии "Родина"

Возглавлять район, город или субъект Федерации должен человек, который прошёл на месте «все стадии своего развития». Такое убеждение высказал председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв на пресс-конференции в Сыктывкаре в понедельник.

– По большому счёту, главы субъектов и главы городов должны проходить определённые ступени роста. Как раньше и работала кадровая система. Ты начинал, условно говоря, со слесаря-сборщика, а заканчивать мог директором завода. Тогда ты понимал весь цикл производства, – сказал он.

 

По мнению Журавлёва, «сама по себе практика назначения в субъект человека, его не знающего или мало с ним связанного, не очень правильна».

Он привёл в пример глав некоторых районов Воронежской области, по одному из округов в которой Журавлев был избран в Госдуму в 2016 году.

– Есть главы районов, которые работают на своём месте почти по 40 лет. У них в этих районах и дети, и внуки, и они сами собираются там дальше жить. И это лучшие районы области, – отметил депутат.

Он отказался оценивать в этой связи работу Главы Коми Владимира Уйбы.

– Его дела оценивать вам, – заявил Алексей Журавлёв, обращаясь к журналистам и присутствовавшим на пресс-конференции.

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