Финальный отсев кандидатов на праймериз «ЕР» в Коми состоится 21 мая

Окончательный отсев кандидатов на участие в предварительном голосовании в Коми региональном отделении партии «Единая Россия» состоится 21 мая, сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на исполком отделения.

– До 21-го продлили время сбора всех справок и выкладывания роликов-самопрезентаций, так что, может, 21-го финальный список и увидим, – сказал источник агентства.

К моменту окончания срока подачи заявок (15 мая) оргкомитет получил их от 22 кандидатов. На момент подготовки материала на официальном сайте ЕР присутствует 17 претендентов.

В их числе – действующие депутаты Государственной Думы Иван Медведев и Ольга Савастьянова; депутаты Государственного Совета республики Евгени Бейков, Руслан Магомедов и Степан Чураков; депутаты Совета Сыктывкара Сергей Кулаков и Анатолий Чиканчи. Большая часть кандидатов готова выставить себя как в составе партийного списка, так и по Сыктывкарскому одномандатному округу.

«Новых кандидатур в уже существующем списке не появится. Сейчас задача участников выполнить все требования процедуры. Основные три – это провести личную встречу с членами оргкомитета, разместить на сайте pg.er.ru два ролика презентации (собственной и своей программы) и предоставить полный пакет необходимых документов. Если до 21 мая кто-то из участников не выполнит хотя бы одно из требований, то он покинет гонку», – отмечается в официальном заявлении члена регионального оргкомитета Ольги Сычуговой.

Электронное голосование по определению кандидатур, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму 19 сентября, откроется 24 мая на сайте pg.er.ru. Процедура пройдёт по 30 мая. Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит съезд партии.

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