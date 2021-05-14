Экс-глава Минздрава Коми Березин стал вице-премьером Тверской области

Бывший министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин назначен заместителем председателя правительства Тверской области. Это следует из официального сообщения правительства 14 мая.

Губернатор Игорь Руденя назначил заместителями председателя правительства Тверской области Александра Вилькомира и Дмитрия Березина. Об этом глава региона сообщил 14 мая на заседании кабинета. Александр Вилькомир будет совмещать должности вице-премьера и министра строительства, а Дмитрий Березин будет курировать отрасль здравоохранения.

«Александр Константинович и Дмитрий Борисович имеют необходимый опыт на руководящих должностях на территориях субъектов России. Надеюсь, что этот опыт поможет вам решать насущные проблемы и задачи, в том числе по приоритетным направлениям, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным», – сказал Игорь Руденя.

Дмитрий Березин родился в Свердловске, в 1993 году окончил Уральский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт. Работал на станциях скорой помощи и врачом в медицинских учреждениях Екатеринбурга и Воркуты. Возглавлял областную клиническую больницу в Великом Новгороде.

С 28 октября 2015 года – исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми. С 1 января 2016 года по 10 апреля 2020 – министр здравоохранения республики. Отставка Д.Березина произошла через восемь дней после отставки главы региона Сергея Гапликова на фоне резкого обострения эпидемиологической ситуации с короновирусом в Коми.

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