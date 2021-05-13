Лидер КПРФ в Коми Олег Михайлов оштрафован на 75 тысяч рублей

Сыктывкарский суд усмотрел во встрече с его избирателями на Стефановской площади признаки митинга

Сыктывкарский городской суд нашёл в среду во встрече первого секретаря Коми рескома КПРФ и лидера фракции партии в Государственном Совете республики Олега Михайлова со своими избирателями 15 августа 2020 года признаки митинга и на этом основании назначил ему штраф в 75 тыс.рублей. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил защитник депутата Виктор Воробьёв.

«Судья Сыктывкарского суда Юлия Дульцева признала… Олега Михайлова виновным в нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Суд посчитал, что во встрече Михайлова с избирателями 15 августа 2020 года на Стефановской площади имелись признаки не только собрания, но и митинга, а следовательно, без согласования с властями её проводить было нельзя», – написал Воробьёв.

Между тем, как отмечает он, «ранее по тому же делу городской суд сначала признал виновным, а затем со второй попытки оправдал Михайлова. Оба постановления были отменены Верховным Судом Республики Коми».

– Причём, по мнению судьи Дульцевой, ключевым признаком, придавшим собранию признаки митинга, оказалось проведение его на крыльце! – заметил юрист в беседе с корреспондентом «Красного знамени».

Олегу Михайлову назначено наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей, постановление в законную силу не вступило.

– Оно будет обжаловано в Верховном суде Коми, – подчеркнул Виктор Воробьёв.

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