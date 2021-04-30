Владимир Уйба нецензурно обругал лидера КПРФ в Коми Михайлова (ВИДЕО)

Таким образом он ответил последнему за критику в его адрес на заседании Госсовета республики

Глава Коми Владимир Уйба выругался с использованием нецензурной брани в адрес первого секретаря Коми рескома КПРФ и лидера соответствующей фракции в Государственном Совете республики Олега Михайлова. Произошло это в кулуарах очередного заседания парламента в четверг.

– Пошли на …, б…, я тебе сейчас п… дам! Пошли, б…, выйдем, – слышен на аудиозаписи, выложенной в интернете, голос, похожий на Уйбу. – Тварина,б… Я тебя урою на …

На очередном заседании сессии Госсовета РК Уйба выступил со своим первым отчётом о деятельности в качестве руководителя Коми. Обсуждая отчёт, Михайлов в своём выступлении подверг резкой критике предвыборную кампанию тогдашнего врио Главы, обозвав того «трусом».

Последние выборы Главы РК состоялись 13 сентября 2020 года. В них, помимо Уйбы, приняли участие представители партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин, ЛДПР Андрей Никитин и Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарёв. Явка составила 28,8% от зарегистрированного числа избирателей, Владимир Уйба заручился поддержкой 145 тыс.человек (73,16%).

Называя последнего «трусом», Михайлов, вероятно, имел в виду отказ в регистрации на выборах Главы собственной кандидатуры, который, по его мнению, был произведён, во-первых, с нарушением законодательства, во-вторых, осуществлён под давлением политтехнологов штаба Уйбы.

Лидер КПРФ в Коми считает, что «такой человек не может быть Главой Республики Коми».

– Однако, принимая во внимание его статус, я отношусь к этим угрозам со всей серьёзностью. Я подготовил обращение в правоохранительные органы, – подчеркнул Олег Михайлов.

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