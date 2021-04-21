Кто будет распоряжаться землёй Сыктывкара

Изменения в устав Сыктывкара, одобренные его Советом 30 марта 2021 года, должны быть отклонены. Таковы итоги публичных слушаний по изменениям, которые прошли в пятницу в администрации города.

Как уже сообщало «Красное знамя», 30 марта депутаты горсовета приняли поправки в устав, ключевые из которых касаются полномочий этого органа относительно землепользования, застройки и градостроительного проектирования. В декабре 2020 года Государственный Совет Коми внес изменения в республиканский закон «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми», в котором постановил передать соответствующие полномочия местным администрациям. И в Госсовете, и в Сыктывкарском горсовете против поправок голосовали только депутаты от КПРФ.

Открывая публичные слушания, их ведущий, заместитель главы администрации Сыктывкара Владислав Матвеев предупредил, что они не влекут за собой никаких юридических обязательств и не предполагают голосования по тем вопросам, которые на них выносятся. Это, однако, не остановило собравшихся (около 20 человек) от самого активного участия в дискуссии. Оказалось, что сыктывкарцев ещё волнуют проблемы качества местного самоуправления, по крайней мере, в таких вопросах, как правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП).

Собравшиеся указывали, что с принятием поправок в устав города у его жителей обрывается еще одна возможность узнавать информацию о действиях городского руководства.

– Никоим образом, – парировал Матвеев, – поскольку вопросы и застройки, и градостроительного проектирования, и изменения генерального плана так или иначе требуют таких же публичных слушаний. И вся информация и о предполагаемых изменениях, и о слушаниях всегда размещается на официальном сайте администрации, а также на многих пабликах в соцсетях. При наличии желания найти её можно.

– Это далеко не так, – возразила ему лидер фракции КПРФ в Совете Сыктывкара Валерия Стрекалова. – Иногда администрация «забывает» объявить о тех или иных слушаниях. А протоколы комиссии по застройке вообще нигде не публикуются.

– Я вот, например, далеко не самый последний «чайник» в смысле работы с интернетом, – заметил IT-инженер и журналист Виталий Шахов, – однако даже мне непросто найти на сайте горадминистрации те или иные документы. У нас нет доступной для простого человека карты зонирования Сыктывкара. И если согласиться с этими изменениями в устав, то депутатам, которые сейчас имеют хоть какую-то возможность хотя бы что-то узнавать о планах застройки или изменения зонирования, останется лишь бюджет и генплан, который меняется раз в пять лет.

Владислав Матвеев признал, что тенденция на снижение уровня полномочий местного самоуправления имеет место быть, причем уже в продолжение как минимум последних пяти лет.

– Вспомните, ещё в 2016 году на республиканский уровень были переданы полномочия, например, по электроснабжению городских округов, а также по регулированию рынка рекламы, – указал он.

В процессе слушаний выявились любопытные подробности принятия поправок в республиканский закон о градостроительной деятельности.

– Нам, голосовавшим против, было непонятно: какого чёрта депутаты должны отдавать такие важные полномочия, как земля и застройка, фактически одному человеку, каким бы хорошим он ни был? – рассказал руководитель фракции КПРФ в Госсовете Олег Михайлов. – Потому что есть понятный принцип: у главы муниципалитета ответственность перед советом, который его утверждает, у депутатов совета – перед своими избирателями. Чем больше мы индивидуализируем полномочия по земле, тем выше становятся коррупционные риски.

А его коллега Илья Богданов добавил, что, когда в ходе обсуждения в республиканском парламенте он задал вопрос о смысле поправок представлявшему законопроект министру строительства и коммунального хозяйства Коми Игорю Кузьмичёву, тот ответил предельно просто: «Мы решили, что так будет лучше».

Однако этим дело не кончилось. Как сообщил в ходе слушаний депутат горсовета Николай Удоратин (фракция КПРФ), в марте группа его коллег пригласила председателя Госсовета Сергея Усачёва принять участие в заседании 30 марта. Последний изящно уклонился от приглашения, сославшись на занятость, однако прислал ответ, часть которого стоит процитировать: «На сегодняшний день при принятии ПЗЗ и МНГП, а также внесении изменений в данные акты с учетом, как правило, тайного голосования при принятии решений советами муниципальных образований зачастую ответственность за качество принимаемого акта не несет никто. Принятый Закон призван устранить принцип «коллективной безответственности», который заменен принципом «персональной ответственности».

– Принцип «коллективной безответственности» продемонстрировал сам Госсовет, проголосовав поправки, – заявил Михайлов, – хотя, я не исключаю, даже во фракции «Единой России» наверняка были те, кто жал кнопку «за» скрепя сердце против своего желания.

– Так, может, вы инициируете отмену этого закона? Потому что даже если вообразить, что все 30 депутатов горсовета проголосуют против поправок в устав, нам сразу же прилетит жалоба от прокуратуры, – адресовалась к нему председатель комиссии по бюджету Совета Сыктывкара (фракция ЕР) Наталья Логина.

– Подготовьте такую инициативу – горсовет обладает таким правом, – и я буду обязательно её продвигать в Госсовете, – парировал Михайлов.

– В отличие от депутатов, кое-кому гораздо легче будет повлиять на главу города, который у нас меняется очень часто, – заметил общественный активист Станислав Штралер, а откуда-то из зала прилетела в качестве реплики фамилия «Поздеев» (экс-мэр Сыктывкара Иван Поздеев, признанный в июне 2016 года виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, а также в растрате на основании передачи земельных участков якобы для обслуживания имевшихся на них строений и сооружений. Площади передавались без проведения торгов и по цене значительно ниже их кадастровой стоимости).

– Во-первых, из того, что полномочия по ПЗЗ и МНГП уйдут к главе города, никак не следует, что будет проще поменять зональность участков по желанию той или иной строительной компании, потому что это изменения в генплан, который остаётся в ведении депутатов, – заметил Владислав Матвеев. – Во-вторых, возможно, я скажу непопулярную вещь, но, извините, я не считаю Ивана Александровича уголовным преступником.

Собравшиеся несколько раз порывались выявить свою волю голосованием, но ведущий постоянно отклонял такие просьбы. Однако под конец стихийное голосование всё же состоялось. Против изменений в устав высказалось 14 человек – подавляющее большинство присутствовавших.

– За десятый год своей работы в администрации я впервые вижу столь живую дискуссию об уставе города, – отметил вице-мэр.

Далее судьба изменений в устав Сыктывкара может пойти разными путями. Если обычным – то уже в пятницу, 23 апреля, депутаты Совета города должны собраться и окончательно утвердить поправки. Но они могут также прислушаться к мнению своих коллег-коммунистов и как минимум отложить этот, оказавшийся общественно острым, вопрос на позднейшие заседания.

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