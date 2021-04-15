Совет столицы Коми хочет отдать власть над землёй мэрии

На публичные слушания в Сыктывкаре выносятся поправки в устав города, передающие застройку и нормативы градостроительного проектирования в ведение администрации

Совет Сыктывкара предлагает лишить себя части полномочий, причём таких, которые считаются едва ли не главными в деятельности любого органа местного самоуправления, – определять правила землепользования, застройки и местные нормативы градостроительного проектирования. Заявляя об этом, “КомиОнлайн” ссылается на решение Совета от 30 марта 2021 года, когда большинство депутатов, за исключением фракции КПРФ, проголосовало за внесение соответствующих изменений в устав города. Но, согласно тому же уставу, изменить его окончательно возможно только после публичных слушаний.

Совет созвал их на 16 апреля, в 15 часов, в здании администрации столицы Коми.

Решение горсовета базируется в свою очередь на внесённых 17 декабря 2020 года Государственным Советом Коми изменениях в республиканский закон «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми». Именно туда включена дополнительная статья 111, где прямо говорится: «Правила землепользования и застройки муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, утверждаются местными администрациями муниципальных образований», – и дополнительный пункт 7 статьи 14: «Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются местной администрацией». Ранее эти полномочия отдавались местным Советам.

Инициатором поправок в градостроительный закон Коми выступил Владимир Уйба в лице министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игоря Кузьмичева. Представляя поправки в Госсовете, последний предсказуемо сослался на некоторые изменения в Градостроительном кодексе России, принятые ещё в июле прошлого года. Однако с небольшим уточнением: «Федеральным законом № 264-ФЗ предусматривается… ВОЗМОЖНОСТЬ установить в законодательстве субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности, что утверждение правил землепользования и застройки, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в указанные документы осуществляются местными администрациями» (выделено «КомиОнлайном»).

Редакция информпортала направила запрос И.Кузьмичеву, почему возглавляемое им министерство рекомендовало Главе Коми воспользоваться такой возможностью. Министр принял запрос, но на момент подготовки материала на него не ответил.

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