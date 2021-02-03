Свободу Сергею Смирнову!

"Красное знамя" призывает отменить приговор главному редактору ресурса "Медиазона"

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00:35. 4 февраля, 2021  
  
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Тверской районный суд Москвы арестовал в среду на 25 суток главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова за ретвит. По мнению суда, он организовал несогласованную акцию, перепостив в своей ленте шуточный твит со временем ее начала.

 

Редакция “Красного знамени” считает арест Сергея Смирнова на 25 суток свидетельством давления на независимую журналистику в России. Можно закрывать глаза на то, что пишут журналисты, можно не соглашаться и спорить с этим, но бороться со свободой слова арестами недопустимо. Мы призываем немедленно освободить Сергея Смирнова.

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