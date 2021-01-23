Задачи движух молодёжи (ВИДЕО)

Взяв перерыв на ковидный 2020 год, в субботу Сыктывкар продолжил удивлять продолжающимся ростом протестной активности. Весьма много его жителей присоединились к объявленной Фондом борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) акции за освобождение его основателя Алексея Навального. Но значение прошедшего мероприятия не только в солидарности. Оно показало, что, во-первых, в протест всё более вовлекается молодёжь, во-вторых – что с каждым разом она становится всё моложе.

Накануне по всей стране (и Коми здесь не исключение) через учебные заведения, родительские чаты и официальные СМИ распространялись предупреждения о недопустимости участия школьников и (подразумевалось) студентов в предстоящей акции протеста. Интенсивность этих предупреждений предсказуемо привела к обратному результату. К 14 часам на Театральной площади Сыктывкара, которая была заявлена центром собрания, корреспондент «Красного знамени» насчитал не менее 2/3 граждан до 20 лет. Кое-кто пришёл не с пустыми руками: в них были самодельные плакаты с лозунгом «Свободу Навальному!» и производными от него.

Площадь довольно быстро наполнялась. Если ещё в 13:50 я мог положиться на собственный глазомер и насчитывал что-то около 300 человек, то буквально через 15-20 минут пришлось обращаться за более квалифицированной оценкой к представителю Объединённой группы общественного наблюдения Вячеславу Слюсареву.

– На данный момент – не менее 800 человек, – заявил он.

Именно к этому моменту на площади начались первые скандирования, которые довольно быстро переросли из «Свободы Навальному», а равно и «…России» в «Путин – вор!», «Жулики и воры – пять минут на сборы!» и опять же производные от них. При этом часть протестующих влезла на постамент памятника Ивану Куратову, что, естественно, вызвало немедленные ассоциации с несанкционированным митингом 10 декабря 2011 года против несправедливых, на взгляд тогдашних собравшихся, итогов выборов в Государственную Думу. Мало того: на постамент влез и один из главных героев тогдашней акции – правозащитник Эрнест Мезак, который в тот вечер был довольно грубо задержан милицией и который же за несколько дней до акции нынешней сообщил в соцсетях о том, что заболел.

Никто, впрочем, сей раз Мезака «винтить» не стал, тем более что рядом с ним около Куратова встал учёный-геолог, считающийся представителем Штаба Навального, Григорий Каблис, появляющийся на акциях протеста обычно с российским государственным флагом и не изменивший этой традиции и сейчас. Психологически нелегко начинать процесс задержания человека с государственным флагом в руках, тем более в окружении совершенно недружелюбной толпы.

В результате единственное, что увидел и услышал корреспондент «Красного знамени» на Театральной площади, – это несколько полицейских патрулей по её периметру (даже, скорее, по углам) и машина с громкоговорителем, из которого доносилась казённая запись-предупреждение к собравшимся «о недопущении нарушения закона о порядке проведения митингов и демонстраций» и призыв прекратить акцию протеста. Интересно, что, впервые заслышав предупреждение (в 14:20), публика с нескрываемым интересом повалила на голос, явно ожидая «приёма» кого-либо – но так и не дождавшись.

Когда через десять минут громкоговоритель снова включился, народ снова зашевелился – однако на сей раз по более основательному поводу. Каблис решил повторить свой жест, которым он запомнился на несанкционированном митинге 26 марта 2017 года «Он вам не Димон!», когда неожиданно повёл толпу, также собравшуюся на Театральной площади, вниз по улице Коммунистической. То шествие длилось довольно непродолжительно, закончившись на площадке у Дома быта, однако сейчас Григорий Каблис решил повторить уже шаг лидера КПРФ в республике Олега Михайлова от 7 апреля позапрошлого года, когда тот, опять же несанкционированно, повёл людей из Мичуринского парка прямо на Стефановскую площадь.

(Тут следует внести ясность: когда я говорю «повёл», я имею в виду – «принял решение для себя пойти…». Ибо Григорий Каблис не являлся организатором ни акций, ни шествий ни 2017-го, ни нынешнего годов. Но азы психологии говорят нам, что стихийная толпа всегда стремится найти лидера, и человек с флагом всегда для неё именно таким лидером станет. Помимо российского, в субботней толпе присутствовали также два флага РК и один – Российского коммунистического союза молодёжи)

Толпа пошла вниз по Коммунистической, приветствуемая прохожими, гудками автомобилей, автобусов, не тормозимая полицией (посты которой, конечно, стояли вдоль движения) и продолжавшая скандировать самые жёсткие лозунги. Мало того: когда голова колонны начала пересекать перекрёсток с Первомайской, на неё выехал спецавтомобиль ГИБД, и полицейский приступил к ручному регулированию движения (!).

По оценке Вячеслава Слюсарева, в этот момент численность участников акции достигла пика – около 1200 человек. Когда голова колонны уже достигла ЦУМа, её хвост можно было наблюдать ещё в районе Вечного огня.

Демонстранты прибыли на Стефановскую в 14:45, но не стали собираться на крыльце Жёлтого дома, сразу последовав на площадку у центральной трибуны. Таким образом, явочным порядком было восстановлено исходное предназначение этой площадки и этой трибуны: массовое публичное мероприятие, в том числе – протестного характера.

Кричалки, скандирование и самовоодушевляющие аплодисменты были продолжены (в числе кричалок мелькнуло пару раз и «Уйба, уходи!»), но становилось ясно, что либо толпа приступит к каким-либо дальнейшим шагам, либо начнёт расходиться, тем более что температура на улице (- 20 градусов) совсем не способствовала длительному на ней пребыванию. В итоге держатели флагов в 15:05 двинулись по улице Ленина в сторону администрации Сыктывкара, куда толпа прибыла к 15:15. Она несколько усохла по сравнению со Стефановской, постояла ещё минут 5-7 и ещё покричала. Правда, слоган «Уходи!», раздававшийся со ступенек мэрии, мог быть неправильно истолкован как звучащий в адрес Натальи Хозяиновой. Но возраст большинства участников вряд ли позволял им вдаваться в такие нюансы.

В 15:20 Григорий Каблис, на которого в таких случаях выпадает непростая психологическая задача сворачивать акцию, начал сворачивать флаг. К 15:30 площадка перед администрацией была свободна.

Из традиционных лидеров протеста в Коми корреспондент «Красного знамени» заметил только депутата Совета Сыктывкара, члена Комитета защиты Вычегды Виктора Вишневецкого. Но известно, что, несмотря на членство во фракции КПРФ, он не является членом самой партии. А значит, и не связан партийной дисциплиной, обязавшей по отношению к акции «Свободу Навальному» сохранять нейтралитет.

UPD. Как сообщает ВКонтакте-ресурс “Новая республика”, по итогам субботней акции полиция Сыктывкара задержала десять человек, в том числе Григория Каблиса. Ему после трёх с лишним часов в УВД оформили протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП и отпустили до суда.

Фото и видео Наталии Бешкаревой

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