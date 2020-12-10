Коми отделение «Родины» надеется встретить Шугалея уже в декабре

Коми региональное отделение партии «Родина» надеется, что уже в декабре сможет встретить депутата Государственного Совета республики Максима Шугалея в Сыктывкаре. Об этом «Красному знамени» заявил председатель отделения, лидер фракции «Родины» в Совете Сыктывкара Александр Пасечник.

– Ему предстоит пройти курс реабилитации, после чего мы надеемся встретить его в Сыктывкаре даже до декабрьской сессии Госсовета, – сказал он.

В четверг об освобождении Шугалея и его сокамерника Самера Суэйфана сообщил член Общественной палаты РФ, глава московской НКО «Фонд защиты национальных ценностей» Александр Малькевич.

– Подтверждаю, освобождены, – ответил он на соответствующий запрос РИА Новости.

Фонд защиты национальных ценностей сформировал в начале 2019 года группу для проведения социологических исследований в Ливии, в которую вошли Шугалей, Суэйфан и Александр Прокофьев. Их пригласил председатель Высшего государственного совета Правительства национального согласия страны Халед аль-Мишри. В течение двух месяцев группа собирала информацию в Ливии.

Прокофьев улетел в Россию, а Шугалей и Суэйфан должны были продолжить работу, однако в ночь с 16 на 17 мая прошлого года в их ливийские дома пришли вооружённые люди, захватили россиян и поместили в неофициальную тюрьму «Митига», которая находится под контролем одной из ливийских милитаризованных группировок RADA. По данным Bloomberg со ссылкой на заключение прокуратуры Ливии, встречи с родственниками бывшего лидера страны Муаммара Каддафи были «вмешательством в выборы», и это стало основной причиной захвата российских социологов. Их удерживают в тюрьме по сей день, и на данный момент об их судьбе известно мало.

Тем не менее, во время кампании по выборам в Госсовет РК в 2020 году региональное отделение «Родины» представило в Избирательную комиссию Коми полный пакет документов на Шугалея, включая заверенное его супругой согласие баллотироваться, что позволило зарегистрировать узника «Митиги» первым номером в общереспубликанском списке партии. По итогам выборов 13 сентября «Родина» получила право на один мандат в парламенте РК. Избирком направил официальный запрос Максиму Шугалею по его домашнему адресу в Санкт-Петербурге, ответа на который пока нет.

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