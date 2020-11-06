Саморокировочка Владимира Уйбы

Менеджер широкого профиля Игорь Булатов, который 20 октября должен был стать председателем правительства Коми и не стал им тогда, стал им в четверг. Де-факто. Глава республики Владимир Уйба, заявивший её Государственному Совету о намерении совмещать свою должность с премьерской, уже через семь часов возложил эти обязанности на своего первого заместителя. Каковым опять-таки назначить Уйбе депутаты позволили именно Булатова.

«В непростых условиях формирования бюджета и понимая всю ответственность, возлагаю обязанности председателя правительства Коми на себя… Перекладывать на чьи-то плечи ответственность за работу правительства в очень сложных экономических условиях считаю неправильным. Поэтому счел необходимым, именно с точки зрения такого непростого экономического периода, взять управление правительством на себя», – так звучало на протяжении дня объяснение Главы.

«До назначения на должность Председателя Правительства Республики Коми… возложить исполнение полномочий Председателя Правительства Республики Коми на Булатова Игоря Борисовича», – цитата из вечернего распоряжения Главы.

Таким образом, плечи всё-таки нашлись. И видя, как комментируют в сети это воистину беспрецедентное решение Уйбы, в полночь его пресс-служба разослала многоглаголанное толкование, из которого в сухом остатке следует: не-не-не, Владимир Уйба по-прежнему ВОЗГЛАВЛЯЕТ правительство и НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за него, а Игорь Булатов всего лишь ИСПОЛНЯЕТ его ПОЛНОМОЧИЯ и ОРГАНИЗУЕТ ТЕКУЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ кабинета.

Я написал «беспрецедентное», но это не совсем так. Мы помним, что в 2003-2009 годах второй Глава РК Владимир Торлопов тоже передал неформальное, но реальное руководство правительством своим первым замам – сначала Николаю Левицкому, затем Павлу Орде, затем Алексею Чернову. Но тогда не было должности председателя правительства, и утверждавшие первых вице-глав депутаты Госсовета изначально понимали, кого именно (в функциональном смысле) они в этих креслах утверждают.

При Вячеславе Гайзере должность премьера появилась, но он на неё не претендовал. Когда пришёл Сергей Гапликов, он после непродолжительных раздумий решил сам взять премьерский портфель, прямо об этом объявил, естественно, не встретил никаких возражений и, естественно, постепенно скинул всю оперативную управленческую работу в кабинете опять же на своих первых замов – сначала на Ларису Максимову, потом на Михаила Порядина. Без каких бы то ни было политических финтов.

Почему таковые понадобились Уйбе, в известной мере понятно. Республиканский парламент нынешнего созыва хоть и имеет единоросское большинство, но уже не такое подавляющее, как в предыдущих созывах, а самое главное, не такое монолитное. Представление Булатова в комитетах 20 октября показало, что его фигура вызывает негативные эмоции у очень многих даже формально провластных парламентариев.

Владимир Уйба решил не рисковать.

В процедурно-политическом смысле. Однако тот риск, которому своей саморокировочкой он подверг и себя, и Булатова, с лихвой перекрывает его сиюминутный выигрыш.

Глава обнулил доверие к себе. Нет, я вполне допускаю, что накануне он обо всём договорился с руководством Госсовета, и они знали, что последует в дальнейшем. Но руководством Госсовета круг людей, чьё мнение имеет значение в политической, экономической и общественной жизни республики, не ограничивается.

И вот тут уже огромный риск вылезает для «старика Лопырёва». Поставленный таким жульническим образом во главу правительства, он должен быть готов к молчаливому (пока – молчаливому) недоверию к своим словам и распоряжениям, а вскоре – и к откровенному саботажу. Он может быть гением менеджерской мысли, фонтанировать инновационными идеями и, глядишь, даже воплощать их в жизнь, он даже может привлечь какие-нибудь впечатляющие инвестиции – но, получив таким образом свой портфель, он уже никогда не сможет отмыть его от шулерского пятна. И оно, это пятно неизбежно будет тормозить все его менеджерские и лоббистские таланты и начинания.

***

Вместо послесловия

«lopyrevavika Больше всего сейчас хочу обнять любимого мужа и сказать, как я им горжусь! Сегодня Игорь назначен на высокую должность в Правительстве Республики Коми! Это уникальный регион России, только представьте, по площади Коми больше Дании в 10 раз! Но главное, это край замечательных людей – талантливых и трудолюбивых! Поздравляю тебя, мой дорогой @igbulatov и очень желаю тебе удачи на ответственном посту! Я всегда с тобой и очень жду момента, когда мы с Марком Лео сможем приехать к тебе и познакомиться с этой невероятной республикой! А среди моих подписчиков есть жители региона? #Коми»

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