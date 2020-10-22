«И мужа вашего, товарища Лопырёва, очень хорошо помню»

Брежневу говорят:

– Познакомьтесь, Леонид Ильич: это – Надежда Константиновна Крупская!

Брежнев:

– Как же, как же!

Помню-помню!

И мужа вашего, товарища Крупского, тоже очень хорошо помню!

(анекдот поздних лет правления Л.И.Брежнева)

Менеджер широкого профиля Игорь Булатов, который во вторник должен был стать председателем правительства Коми, не стал им. За два часа до открытия второго заседания первой сессии Государственного Совета республики VII созыва Владимир Уйба внезапно попросил парламент отложить утверждение премьера, его первого заместителя, министра финансов, постоянных представителей РК при Президенте РФ и в Северо-Западном федеральном округе. Официальная причина – срочное отбытие Главы в Усинск для оценки последствий нефтеразлива на Колве, в неофициальных разговорах источники высказываются в духе «что-то пошло не так».

К варягам на высших руководящих должностях Коми её жители начали привыкать ещё с февраля 2003 года, когда Владимир Торлопов пригласил к фактическому руководству своим правительством команду предпринимателя Николая Левицкого. С сентября 2015-го градус закалки повысился: варяг Сергей Гапликов стал исполнять обязанности самого Главы, а впоследствии и был избран им.

Однако, внося в понедельник кандидатов на премьер-министра, его первого зама, министра финансов и двух постпредов, Владимир Уйба сумел удивить даже самых искушённых. Нет, с последними тремя кандидатами ничего особенного не произошло: Галина Рубцова, Сергей Мамонов и Валерий Козлов остаются на своих прежних должностях. Но вот первые два, особенно самый первый…

Кандидат от Андрея Малахова

Представленная в официальных сообщениях биография кандидата на должность премьера – Игоря Булатова – своим содержанием (не последовательностью!) несколько напоминает аналогичную бывшего заместителя Главы республики Алексея Чернова (2006-2015 годы). Напомним. Чернов: 1989-1990 – помощник режиссёра киностудии «Ленфильм»; 1990-2002 (год назначения его советником Главы РК) – на руководящих должностях в различных компаниях. Булатов: 2002-2006 – экономист банка «Аскания Траст»; 2006 по настоящее время – на руководящих должностях в различных коммерческих организациях.

Но даже не это самое интересное. Само происхождение Алексея Чернова (дед и отец – кинорежиссёры, причём отец – весьма известный), казалось бы, прямо определяло мелькание его имени в новостях о том, что мы нынче именуем «шоу-бизнесом» и «гламуром». Но нет: при всех прочих малосимпатичных качествах (подтверждённых теперь и решением суда) ему хватило ума и такта не козырять своим родством и уж тем более не вляпываться в светские скандалы.

Между тем, как только стало известно о новом претенденте в премьеры РК и рука сама потянулась к Гуглу, Гугл выдал порцию материалов именно что из серии Celebrities. Да каких! Да как! «Не успев остыть от развода с дочкой Самвела Карапетяна (владелец московской группы девелоперских компаний “Ташир” – прим.ред.), Игорь Булатов на грани расставания с Викторией Лопырёвой!», «Виктория Лопырёва обвинила своего нового мужа в нищебродстве!», «Развод Булатова с Татой Карапетян, кажется, обернулся бумерангом!» и проч.

Коми, конечно, успела уже вкусить скандальной славы пять лет назад, но слава эта всё-таки была достаточно серьёзной и суровой, с конкретным коррупционно-политическим смыслом. Представить, что республика станет объектом внимания расширительного «Андрея Малахова» было, прямо скажем, сложно.

Тем не менее, Уйба внёс именно эту кандидатуру, а в качестве первого вице-премьера – вице-президента по связям с общественностью продовольственно-мыльно-косметического ООО «Юнилевер Русь» Ирину Бахтину.

Статус – гости республики

Тем изумительнее утром во вторник, придя на очередное заседание 1-й сессии Госсовета, было узнать, что, получив накануне одобрение в комитетах, Уйба внезапно попросил приостановить процедуру утверждения своих кандидатов. Официально названная причина – авария на нефтепроводе в Ненецком округе, нефть из которого попала в Колву, идёт к Усе, и требуется-де личное присутствие Главы для контроля за ликвидацией последствий инцидента.

– А представлять на утверждение депутатам руководителей такого уровня Глава должен лично, – указал в беседе с корреспондентом «Красного знамени» руководитель администрации Уйбы Дмитрий Самоваров.

Объяснение выглядело вполне экологично и благородно, однако, судя по репликам собеседников «Красного знамени» в кулуарах сессии, малоубедительно.

– Булатов и Бахтина прошли на комитетах еле-еле, – сказал один из них, знающий ситуацию изнутри аппарата парламента.

– Прошли, но наш комитет удивило, что первый даже не пытался оставить у депутатов хорошее впечатление о себе, – заметил ещё один источник, депутат, входящий в президиум Госсовета. – В отличие, замечу, от Бахтиной, которая как раз произвела неплохое впечатление, но смазанное именно тем, что она сейчас замешана в тот же самый компот.

– Я прямо спросил Уйбу: а что, в республике на такие должности кадры найти уже невозможно? Он ушёл от ответа, – рассказал депутат Николай Братенков (фракция КПРФ).

А когда корреспондент «Красного знамени» спросил о получившемся в результате паузы статусе Булатова и Бахтиной у ещё более высокопоставленного члена президиума, то получил ядовитый ответ с откровенной усмешкой:

– Не более чем гости нашей республики!

Министры грустны и безынициативны

Просьба Главы была, разумеется, удовлетворена, но в результате депутаты были вынуждены кроить повестку дня и в числе прочего рассмотреть, например, вопрос об изменениях регламента, главными из которых стали: а) понятие «чрезвычайное заседание Государственного Совета»; б) возможность дистанционных заседаний с использованием видео-конференц-связи. Причина заседаний в подобном формате очевидна – короновирус.

– Согласуйте, пожалуйста, дальнейшие шаги с исполнительной властью, – обратился к аппарату Госсовета первый вице-спикер Александр Макаренко (фракция «Единой России»), председательствовавший на заседании взамен заболевшего Сергея Усачёва. – У нас явно будут поводы для созыва таких заседаний.

– Однако технический уровень возможных дистанционных заседаний оставляет желать лучшего, – заметил депутат, бывший член Совета Федерации от Главы РК Дмитрий Шатохин (ЕР). – Реально на видео-конференц-связь можно выйти только из городов и райцентров. В Совете Федерации, например, каждый сенатор обеспечен специальным мобильным комплексом – ноутбуком с полным соответствующим программным обеспечением.

И он же под самый занавес заседания дал оценку случившемуся.

– Мы видим, что для формирования правительства месяца не хватило, – сказал экс-сенатор, избегая, разумеется, называния того, кому именно не хватило. – К сожалению, и ответственности за неформирование правительства в срок сегодня нет. И сейчас наши министры сидят грустные и безынициативные, а бюджет разрабатывается без правительства.

Он спросил присутствовавших Дмитрия Самоварова и начальника правового управления администрации Главы Марину Логинову, будут ли соблюдены определённые Конституцией РК сроки для формирования правительства.

– Конституция будет соблюдена во все нужные сроки, – ответила последняя.

И.о. в квадрате

Этот разговор произошёл в 14 часов. А уже в 21 того же дня Уйба назначил практически всех руководителей органов исполнительной власти, включая Рубцову, Мамонова и Козлова, в качестве исполняющих обязанности, причём Галина Рубцова очутилась в роли «и.о. в квадрате» – мало того, что вице-премьера и министра финансов, но ещё и – самого премьера. Формально правительство может приступать к работе.

Следующее очередное заседание республиканского парламента намечено на 26 ноября. Но вернуть депутатов в Сыктывкар придётся явно в самые ближайшие дни, а то и часы. Потому что, согласно регламенту Госсовета, утверждение председателя правительства и его первого заместителя производится исключительно в зале заседаний.

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