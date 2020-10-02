Максим Шугалей может получить депутатский мандат в Коми уже в октябре

Петербургский политтехнолог Максим Шугалей имеет большие шансы получить мандат депутата Государственного Совета Коми уже в октябре. Такое мнение высказал «Красному знамени» председатель республиканского отделения партии «Родина» и руководитель одноимённой фракции в Совете Сыктывкара Александр Пасечник.

– Ждём в октябре, – сказал он.

Московская НКО «Фонд защиты национальных ценностей» сформировала в начале 2019 года группу для проведения социологических исследований в Ливии, в которую вошли Шугалей, Александр Прокофьев и Самер Суэйфан. Их пригласил председатель Высшего государственного совета Правительства национального согласия страны Халед аль-Мишри. В течение двух месяцев группа собирала информацию в Ливии.

Прокофьев улетел в Россию, а Шугалей и Суэйфан должны были продолжить работу, однако в ночь с 16 на 17 мая прошлого года в их ливийские дома пришли вооружённые люди, захватили россиян и поместили в неофициальную тюрьму «Митига», которая находится под контролем одной из ливийских милитаризованных группировок RADA. По данным Bloomberg со ссылкой на заключение прокуратуры Ливии, встречи с родственниками бывшего лидера страны Муаммара Каддафи были «вмешательством в выборы», и это стало основной причиной захвата российских социологов. Их удерживают в тюрьме по сей день, и на данный момент об их судьбе известно мало.

Тем не менее, во время кампании по выборам в Госсовет РК в 2020 году региональное отделение «Родины» представило в Избирательную комиссию Коми полный пакет документов на Шугалея, включая заверенное его супругой согласие баллотироваться, что позволило зарегистрировать узника «Митиги» первым номером в общереспубликанском списке партии. По итогам выборов 13 сентября «Родина» получила право на один мандат в парламенте РК. Избирком направил официальный запрос Максиму Шугалею по его домашнему адресу в Санкт-Петербурге, ответа на который пока нет.

– Главное сейчас – освободить его. И шансы на получение мандата есть, – подчеркнул Александр Пасечник.

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