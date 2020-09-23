Премьером Коми может стать руководитель администрации Уйбы Самоваров

Существует большая вероятность, что избранный Главой Коми Владимир Уйба внесёт в её Государственный Совет кандидатуру Дмитрия Самоварова для утверждения в качестве председателя правительства республики. Такое мнение высказал «Красному знамени» источник, хорошо знакомый с ситуацией в администрации Главы. Самоваров – руководитель администрации.

– Во-первых, уже сейчас правительство проводит свои совещания именно в его кабинете, – напомнил источник. – Во-вторых, скорее всего, будет реализована схема «как при Порядине».

Руководитель администрации бывшего Главы РК Сергея Гапликова Михаил Порядин в конце мая 2019 года, в связи с отстранением Ларисы Максимовой от должности первого вице-премьера, был назначен на эту должность, что означало фактическое руководство кабинетом (формально обязанности премьер-министра исполнял сам Гапликов).

Совершенно очевидно, что сменится и председатель Госсовета. Ранее ряд СМИ прогнозировали, что это кресло достанется министру национальной политики Коми Галине Габушевой, возглавлявшей общереспубликанский список «Единой России» на прошедших 13 сентября выборах. Выступая на открытии 1-й сессии республиканского парламента VI созыва в среду, председатель Избирательной комиссии РК Дмитрий Митюшев объявил Габушеву в числе прочих депутатов, получивших по итогам выборов свои мандаты.

Однако уже через пять минут председательствовавший на заседании депутат Владимир Косов огласил её заявление о сложении с себя полномочий, за что ещё через минуту проголосовало большинство депутатов. Таким образом, Галина Габушева установила рекорд в истории парламентаризма республики, пробыв депутатом всего 15 минут.

Источники «Красного знамени» в кулуарах сессии в подавляющем большинстве сходятся во мнении, что вакансию спикера «Единая Россия» намерена после этого предложить директору Сыктывкарского ликёро-водочного завода Сергею Усачёву, который шёл 2-м номером в списке ЕР по Академической территориальной группе Сыктывкара. Группа показала один из самых низких в республике результатов голосования за партию – 21,7%. Усачёв, победивший на довыборах в Госсовет в сентябре 2018 года по Академическому одномандатному округу, возглавлял фракцию «Единой России» в предыдущем созыве парламента.

Фракция КПРФ, располагающая в нынешнем созыве Госсовета четырьмя голосами, выдвинет на пост спикера Олега Михайлова.

Также остаётся неясной судьба мандата для партии «Родина», который выиграл 1-й номер в её республиканском списке, петербургский политолог Максим Шугалей. Он находится в одной из тюрем в Ливии более полутора лет.

– Мы выслали официальный запрос от имени комиссии на его домашний адрес в Санкт-Петербурге, – сообщил «Красному знамени» Дмитрий Митюшев. – Пока ответа нет. И если мы не будем располагать каким-либо документом, из которого можно установить чёткое волеизъявление Шугалея, его мандат, что называется, зависнет в воздухе.

В прошлом созыве до начала работы Государственного Совета Коми были арестованы по «делу Гайзера» избранные по списку «Единой России» бывший председатель парламента Игорь Ковзель и бывший вице-премьер Константин Ромаданов. Однако, в отличие от Шугалея, они находились в московском СИЗО «Лефортово» и в продолжение года были лишены депутатских полномочий.

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