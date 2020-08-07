Избирком Коми зажигает огни

На заседании главного штаба по организации выборов в республике звучали аплодисменты, смех, крики «Позор!» и «Вы хотите, как в Хабаровске?»

Избирательная комиссия Коми зарегистрировала в четверг четверых кандидатов на пост её Главы – Виктора Бетехтина, Андрея Никитина, Сергея Пономарёва и Владимира Уйбу – и отказала в регистрации одному из претендентов – Олегу Михайлову. Ничего неожиданного ни для кого не произошло. Неожиданностью стало заседание как таковое: впервые в практике работы каких бы то ни было избиркомов, которую мог когда-либо видеть корреспондент «Красного знамени», оно проходило под крики, вопли, препирательства, смех, аплодисменты и скандирования.

Казалось бы, накануне Избирком РК взял самые строгие меры, дабы предупредить возможный скандал. Подразумевалось, что на заседание будут допущены только одетые в противоэпидемические маски и перчатки обладатели соответствующего права присутствия – члены самой комиссии, кандидаты и их доверенные лица, работники аппарата и журналисты. Однако кандидат от КПРФ Олег Михайлов привёл с собой более 20 человек, оказавшихся, в силу его кандидатства и депутатства в Государственном Совете Коми, лицами, имеющими право как минимум на проход в его здание (там же располагается и Избирком).

Дальнейшее в микроминиатюре напоминало описанное Василием Шульгиным в «Днях»: аппарат Избиркома перестал контролировать процесс, и толпа пошла просачиваться в зал заседаний президиума Госсовета, где должна была происходить регистрация кандидатов в Главы.

Характер предстоящего заседания стал ясен сразу, когда в этой толпе обнаружились отсидевший за вовлечение несовершеннолетних в группу истязателей и вандалов предприниматель Алексей Колегов, а также известные активисты-скандалисты Андрей Ивашов и Татьяна Иванова.

Ивашов прорвался в зал с боем, на пару с Колеговым они устроили председателю комиссии Дмитрию Митюшёву допрос в стилистике Паниковского-Балаганова «А ты кто такой?», криком, рыком и отсылками к закону о выборах Главы отстаивая своё (и, подразумевалось, остальной толпы) право на присутствие. Каковое, естественно, очень быстро переросло в прямое участие.

Из претендентов, помимо Михайлова, на заседание пришли Бетехтин с парой помощников и Никитин без кого бы то ни было. Пономарёв и Уйба отсутствовали.

Секретарь Избиркома Лариса Сердитова приступила к оглашению итогов проверки сданных кандидатами муниципальных и просто подписей (последнее относилось к самовыдвиженцу Уйбе). Начали с 37-летнего коллеги Митюшёва – председателя территориального избиркома санкт-петербургского города Колпино Пономарёва, представляющего так называемую «Коммунистическую партию социальной справедливости». Он сдал 189 листов, в том числе с подписями депутатов уровня муниципальных районов и городских округов (самые дефицитные подписи), каковых (районов и городов) оказалось 17.

Для понимания главного пункта дальнейших дискуссий следует напомнить, что всякая подпись на таких выборах заверяется нотариусом либо (в случае отсутствия такового в данном населённом пункте) уполномоченным администрацией населённого пункта лицом. Последнее берёт за свои услуги по сто рублей за подпись, нотариус – 600.

– Как вы объясните тот факт, что полученную Пономарёвым подпись депутата из Кажыма (Койгородский район – прим.авт.) заверил нотариус из Усть-Кулома? – спросил Сердитову член Избиркома от КПРФ Андрей Никулин.

– У нас нет никаких ограничений. Любой нотариус может заверять любую подпись, – ответила та.

– Это не так, – возразил Никулин. – Закон о нотариате прикрепляет нотариуса к определённому нотариальному округу, а избирательное законодательство содержит положение о своём соответствии закону о нотариате. В результате у меня возникает неустранимое сомнение в полномочиях этого нотариуса.

А затем, попросив председателя о расширенном выступлении ввиду одинаковости возникающих к кандидатам вопросов и получив согласие, сказал:

– Внимательно изучив подписные листы кандидатов Бетехтина, Никитина, Пономарёва и Уйба, я пришёл к выводу, что содержащиеся в них подписи заверялись в том или ином муниципальном образовании, как правило, одним и тем же нотариусом фактически в одно и то же время. Так, в Сыктывкаре все четверо прошли заверку у нотариуса Малышевой Галины Владимировны в один и тот же день между 10 и 11 часами. В Воркуте все четверо заверили подписи у нотариуса Щербаковой также в продолжение одного часа. В Инте это повторилось, причём разница в заверке в одном случае составила две минуты!

(в зале раздался громкий многолюдный хохот)

– В Усинске подписи четверых заверены между 13 и 14 часами, в Ухте – в 11:50, 12:04, 12:12 и 12:25 соответственно.

(зал гудит от возмущения)

– Мой личный вывод: во всех указанных случаях действовал единый избирательный штаб четырёх кандидатов, управляемых из единого центра. Кроме того, обращаю ваше внимание, что некоторые из четверых собрали подписи в количестве, многократно превышающем их необходимый минимум. Это явно сделано со злонамеренной целью не дать возможности кандидату Михайлову собрать подписи. На мой взгляд, Бетехтин, Никитин и Пономарёв совершают действия, воспрещающие иным кандидатам участвовать в выборах. Это грубое нарушение законодательства с формальным соблюдением его норм.

(громкие и продолжительные аплодисменты)

Но прежде чем приступить к голосованию по кандидатуре Пономарёва, Дмитрий Митюшёв поставил на голосование вопрос о возможности удаления из зала тех, кто препятствует работе комиссии. За проголосовало десять человек, против – один (Никулин).

– При очередном нарушении мы будем вынуждены прибегнуть к помощи правоохранительных органов, – предупредил председатель.

За регистрацию Пономарёва проголосовало десять членов Избиркома, против – Никулин.

Перешли к Уйбе. Как известно, Госсовет в июне разрешил выдвигаться в главы не только от партий, но и самостоятельно, и 61-летний временно исполняющий обязанности Главы решил воспользоваться именно этим правом. Правда, возникла коллизия с федеральным законом: несмотря на самовыдвижение и нужду в подписях граждан, не облечённых депутатским мандатом, такому кандидату всё равно требуются подписи муниципальных депутатов – в соответствии с установленным в регионе уровнем. Как известно, Коми входит в число регионов с самым высоким муниципальным фильтром – десять процентов.

Проживающий в Красногорске (Московская область) Уйба сдал в Избирком 16 папок с 7271 подписью, в том числе 189 листов с подписями мундепутатов, в том числе – на уровне 17 районов и городов. Выборочная проверка 1323 подписи привела к выбраковке десяти, что, конечно, никоим образом не повлияло на конечный результат: 10-1.

30-летний предприниматель Андрей Никитин, выдвинутый ЛДПР, оказался, к удивлению, живущим в Сыктывкаре. Правда почему-то одновременно депутатом Совета Усинска. Он решил ни в чём не отличаться от старших товарищей и сдал в комиссию аккуратно те же 189 листов, из которых 17… ну и т.д. 10-1: зарегистрирован.

Нужно ли говорить, что и самый молодой (на месяц младше Никитина) из кандидатов Виктор Бетехтин, выдвинутый совсем уже неведомой партией «Зелёная альтернатива», представил в Избирком 189 листов с 17 городами и районами? Возмущение зала вызвало, впрочем, не это обстоятельство, а то, что кандидат проживает… в Белгороде. Снова раздались смех и громкие, несмолкающие аплодисменты, перемежаемые криками «Позор!» Но понятно, что на итоговые «10-1» это никак не повлияло.

Наконец, пришла очередь Олега Михайлова. 29 июля он сдал 185 листов, 42 из которых – уровня 16 городов и районов. По данным Ларисы Сердитовой, две подписи оказались недостоверными: в одном случае депутат из Сыктывдинского района, как выяснилось, сложил свои полномочия за месяц до того, как подписался; в другом (в Корткеросском районе) уполномоченная по заверке почему-то написала «27.02.2020» вместо «27.07.2020». Но самая большая интрига сложилась с 14 депутатами, которые за несколько дней до подписания за Михайлова, как оказалось, подписывались за других кандидатов. Эти подписи, ввиду их двойственности, просто не зачли.

– Таким образом, при необходимости иметь 180 подписей, Михайлов Олег Алексеевич смог собрать только 169, – констатировала секретарь. – Он не может быть зарегистрирован кандидатом на выборах Главы Республики Коми.

И зал взорвался. Несколько минут люди скандировали: «Позор!», «Допускать!», «Это цирк!», «Вы что, хотите, как в Хабаровске?»

Дмитрий Митюшёв не вызвал полицию.

Когда люди понемногу успокоились, Никулин спросил Сердитову:

– Как добросовестный кандидат может избежать подобного задвоения со стороны муниципальных депутатов?

– Остальные же как-то избежали, – философски ответила та.

Слово взял Михайлов:

– Многие депутаты нам говорили о том, что в отношении их было организовано давление. Мы видим очевидный сговор. Никто, и даже вы, не отрицаете наличия единого технологического штаба для четверых кандидатов. Его цель – устранение меня как единственного независимого кандидата. Если выборы пройдут в таких условиях, это станет узурпацией власти, и после смены режима никто, включая тех, кто проводит сегодняшнюю регистрацию, не избежит ответственности.

(продолжительные аплодисменты)

– Мы руководствуемся законом, и Олег Алексеевич не может этого не понимать, – заметил председатель.

– Мы представили вам неопровержимые факты, свидетельствующие о сговоре, – указал Никулин.

– Да, но мы в своей работе оцениваем не факты, а документы, – произнёс Дмитрий Митюшёв фразу, достойную запоминания и изучения как минимум юристами.

И наступил момент голосования. В отличие от предыдущих, это ещё в момент произнесения председателем слов «Итак, ставлю на голосование…» вызвало гул, затем шум, а после результатов (10-1, только с обратным смыслом) – взрыв скандирования «Позор!»

После чего Дмитрий Митюшёв объявил перерыв, а Олег Михайлов с группой поддержки покинул зал заседаний. Зал освободился более чем наполовину.

***

Воспользовавшись перерывом, корреспондент «Красного знамени» задал несколько вопросов Виктору Бетехтину и Андрею Никитину.

– Виктор Васильевич, на какой результат вы рассчитываете?

– Будем побеждать.

– Главным вашим соперником считается, конечно, Владимир Уйба. Какое из положений его предвыборной программы кажется вам совершенно неприемлемым? С чем вы будете бороться? На что будете указывать?

– Так как я спортсмен и вышел всё-таки из определённой специфики, самым главным противником я считаю самого себя. Моя повестка и партия, которую мы представляем, учитывают прежде всего интересы республики, вопросы экологии и молодёжи в первую очередь. Я не ориентируюсь на своих оппонентов, хотя очень сильно их уважаю, правда, не всех, потому что, к сожалению, один из оппонентов ушёл. Я буду делать свою работу, чтобы наша республика жила достойно.

– Когда вы будете избраны Главой Республики Коми, переедете ли из Белгорода в Сыктывкар?

– Я как бы здесь живу.

– А почему тогда местом регистрации указал Белгород?

– У меня временная регистрация в городе Сыктывкаре. Основная прописка у меня, конечно, Белгород, но я учился и вырос в Республике Коми и вернулся давно в Сыктывкар. К сожалению, прописка у меня временная, но, думаю, в ближайшее время всё это изменится.

***

– Андрей Андреевич, на какой результат нацеливаетесь вы?

– В любом случае мы, конечно, рассчитываем на победу. Будет очень сложно выиграть как минимум у одного очень мощного кандидата, Владимира Викторовича Уйбы, но в любом случае будем делать всё возможное, что от нас зависит. Как минимум от меня как кандидата. Вот у меня в 19 часов уже встреча с избирателями в Лесозаводе.

– Вы уже ознакомились с предвыборной программой хотя бы того же Уйбы?

– Я, конечно, рассматриваю все программы, но здесь, в Республике Коми, самая главная программа – это ручное управление. Обязательно! Только при ручном управлении мы можем решить все проблемы Республики Коми. Нам не хватает хозяйственника для строительства той команды, которая будет с огромной ответственностью относиться к Республике Коми. Он должен её любить, он должен здесь жить, здесь должна жить также и семья кандидата.

А что касается ручного управления, у меня есть много идей, как можно улучшить эффективность работы муниципалитетов. Это очень важно. Потому что я сам действующий депутат городского округа «Усинск». Эффективность тамошнего бюджета сейчас намного лучше. И в Усинске есть хороший управленец Николай Зималетович (Такаев, глава администрации – прим.авт.), мы видим результат его работы всем Советом и максимально ему помогаем в этом.

– Подождите: так вы живёте в Усинске?

– Нет, сам я живу в Сыктывкаре. В Усинск езжу на сессии, на комиссии, активно участвую в их работе, вношу предложения. Что-то проходит, что-то, к сожалению, не проходит, но все депутаты, которые есть в Совете, болеют за свой город, и я болею также. Не только за свой город, но за всю республику.

– Вы уроженец Усинска?

– Нет, я уроженец Сыктывкара.

***

Олег Михайлов сообщил «Красному знамени», что, не будучи зарегистрирован кандидатом, лишился права оспаривать действия Избиркома РК в Центральной избирательной комиссии и в суде.

– Тем не менее, у меня остаётся право как у гражданина и депутата попросить Следственный комитет расследовать обстоятельства сбора подписей остальными кандидатами, – отметил он.

Если, однако, юридические шаги ни к чему не приведут, реском КПРФ будет вынужден определяться со своей политической тактикой по отношению к выборам Главы.

– Бойкот входит в число возможных вариантов, – подчеркнул Михайлов.

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