Глава Роспотребнадзора в Коми Людмила Глушкова лишится своей должности в ближайшее время

Ей вменяются как самоуспокоительные реляции прошлых месяцев, так и запрет на посещение храмов в Вербное воскресенье и Пасху

Руководитель Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Коми Людмила Глушкова в ближайшее время может лишиться своей должности. Об этом сообщил «Красному знамени» информированный источник в органах власти РК.

– Следующая на очереди, после Березина, руководитель Роспотребнадзора в Коми, главврач Глушкова, – сказал он.

Людмила Глушкова руководит Управлением Роспотребнадзора в Коми с апреля 2005 года.

По словам источника, «дело тут даже в меньшей степени в распространении инфекции, сколько в её недавнем решении запретить походы людей в храмы и церкви. И это накануне Вербного воскресенья».

В январе 2020 года Глушкова докладывала Главе Коми Сергею Гапликову о стабильной ситуации с короновирусом в республике, каковой, однако, не оказалось: https://www.youtube.com/watch?v=N6eVyIQQtVI&feature=youtu.be

2 апреля Сергей Гапликов подал в отставку.

9 апреля в отставку подал министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

11 апреля архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим опубликовал на своей странице ВКонтакте запрет со стороны Л.Глушковой посещения служб в Вербное воскресенье и других православных памятных дней и праздников.

На 13 апреля под медицинским наблюдением в Республике Коми находится 3876 человек, в том числе: 1001 человек прибыли из-за рубежа, 2875 контактировали с заболевшими. Умерли шесть человек.

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