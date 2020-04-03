Лидер КПРФ в Коми Олег Михайлов хочет стать её Главой

Он объявил о выдвижении своей кандидатуры на будущих выборах руководителя республики

Первый секретарь Коми рескома КПРФ и руководитель фракции этой партии в Государственном Совете республики Олег Михайлов объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих 13 сентября 2020 года выборах Главы РК. Таким образом, он стал первым кандидатом в кампании, которая формально даже ещё не началась.

«Республика Коми находится в системном кризисе, – говорится в видеообращении Михайлова, размещённом на его странице ВКонтакте. – Положение определяется тремя словами: деградация, депопуляция и деиндустриализация. Дело осложняется свирепствующей в Республике эпидемией коронавируса» (сохранена орфография и пунктуация расшифровки обращения автором).

По словам депутата, регион входит и в политический кризис, обусловленный отставкой с должности Главы Сергея Гапликова, которая состоялась 2 апреля. Михайлов оценивает назначение временно исполняющим обязанности руководителя Коми Владимира Уйбы как пренебрежение Кремлём «требованием народа Республики о местном главе».

«Чем опасны для такой сложной Республики, как Коми губернаторы – варяги? Предшественник нынешнего ВРИО запомнился провалом всех своих предвыборных обещаний и отменой социальных льгот самым незащищенным гражданам, – указывает Михайлов. – Это стало возможным только потому, что он слепо исполнял волю Москвы».

Олег Михайлов напоминает, что «Гапликов набрал множество обязательств и, помахав рукой, отъехал к постоянному месту жительства. Теперь даже не с кого спросить!» Между тем, «нести ответственность за начатые им проекты будем мы своим рублем. Поэтому Республике нужен свой Глава, связанный с родной землей и ее народом».

«Мной принято решение выдвинуться на должность Главы Республики Коми. Будущее Республики и наших детей сейчас только в наших руках. Мы сами определим ее судьбу и вместе проложим ей дорогу в будущее», – подчёркивает депутат.

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Олегу Михайлову 33 года. Он самый молодой депутат Госсовета Коми.

Родился в Печоре. Образование: Сыктывкарский государственный университет, специальность “Экология” (2009). Кандидат биологических наук.

Трудовая деятельность:

2009–2015 годы – научный сотрудник Института биологии Коми научного центра УрО РАН.

Муниципальная, партийная и государственная деятельность:

в 2011 – 2015 годах – депутат, с февраля 2014-го – заместитель председателя Совета Сыктывкара;

с октября 2014 года – первый секретарь Коми рескома КПРФ;

с 16 октября 2015-го – депутат Госсовета РК на постоянной профессиональной основе.

Широкую известность Олег Михайлов начал приобретать с конца 2018 года, когда он фактически возглавил масштабную общественную кампанию в Коми против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Под его руководством в апреле 2019 года состоялось несанкционированное шествие общественности после антишиесского митинга на Стефановскую площадь Сыктывкара, а в июне – самый крупный за всю историю республики митинг на ту же самую тему.

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