Врио Главы Коми назначен замминистра здравоохранения РФ Уйба

Временно исполняющим обязанности Главы Коми назначен заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Уйба.

В четверг вечером Глава РК Сергей Гапликов заявил о своей отставке. Говоря об этом в своём видеообращении, он признал, что «работа в республике никогда для меня не была простой». Он попросил прощения у жителей региона и отметил, что «так совпало, что момент сложения мною полномочий сопряжён с непростыми временами в нашей жизни». Между тем, ранее наблюдатели уже отмечали, что негативные показатели, которые вывели Республику Коми в число лидеров в России по распространению короновирусной инфекции (подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным, ещё 55 случаев выявлено в очаге городской больнице Эжвинского района; по не подтверждённой из официальных источников информации, три летальных исхода за последнюю неделю сопровождались положительными результатами тестов на короновирус) послужили непосредственным поводом к решению Гапликова.

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Уйба Владимир Викторович, доктор медицинских наук, профессор.

Родился 4 октября 1958 года в городе Омске.

В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт. Врач-гигиенист, эпидемиолог.

В 1982 – 1984 годах работал цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения № 3 городской больницы № 20, г. Свердловск.

1984 – 1989 гг. – главный врач профилактория Белоярской АЭС, пос. Заречный Свердловской области.

В 1989 году в результате открытого конкурса трудовым коллективом избран начальником медико-санитарной части № 32 Третьего главного управления при Минздраве СССР, Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, г.Заречный Свердловской области, которую возглавлял до 1999 года.

1999 – 2002 гг. – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, г.Москва.

2002 – 2003 гг. – генеральный директор ООО «ВИРУ», г. Заречный Свердловской области.

С июня по декабрь 2003 года – заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, г. Москва.

С декабря 2003 года по ноябрь 2004 года – руководитель Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, г. Москва.

С 6 ноября 2004 года по 22 января 2020 года – руководитель Федерального медико-биологического агентства.

22 января 2020 назначен Заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации

В 2005 году закончил цикл “Экономика и управление на предприятии” в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный врач Чеченской Республики, Заслуженный врач Республики Ингушетия, Заслуженный врач Республики Южная Осетия, доктор медицинских наук, профессор.

Награждён орденом Александра Невского, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, тремя орденами Мужества, орденом Дружбы Республики Южная Осетия, благодарностями Президента России, почётной грамотой Президента Российской Федерации, рядом медалей.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.

Автор ряда монографий и научных трудов по проблемам общественного здоровья, которые способствуют дальнейшему развитию системы здравоохранения.

Главный редактор журналов «Медицина экстремальных ситуаций» и «Медицинская радиология и безопасность».

Женат, воспитывает пятерых детей.

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