Ольга Савастьянова опровергла назначение её и.о.Главы Коми

Председатель комитета Государственной Думы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова опровергает информацию о якобы предстоящем своём назначении временно исполняющей обязанности Главы Коми. Об этом она сама заявила «Красному знамени».

– Это как раз та ситуация, когда дым идёт без огня, – сказала Савастьянова.

Во вторник ряд телеграм-каналов распространил сообщения о прошедшем якобы в этот день в кабинете первого заместителя председателя Государственного Совета республики Александра Макаренко закрытом совещании, на котором тот сообщил о предстоящей 7 февраля отставке Сергея Гапликова и о назначении врио Главы Савастьяновой. Источник «Красного знамени» в республиканском парламенте назвал сообщения о совещании «фейком».

– Никаких предложений ни от кого на подобную тему мне не поступало и никаких решений мною не принималось, – указала депутат.

Она затруднилась предположить, кто и в чьих интересах распространяет такие слухи.

– Зачем я буду гадать и тратить на это своё время? Если бы это для меня было действительно важно, я бы значительно меньше занималась конкретными проблемами своих избирателей, – заметила Савастьянова.

Она предположила, что почву для возникновения версий о преемниках Гапликова создаёт сам статус депутата Госдумы.

– Очень многие варианты всяких прогнозов рассматриваются с точки зрения такого статуса и должности человека. Но не самого этого человека, которого забывают спросить, а хочет ли он сам занять приписываемую ему должность. Я для себя варианты стать Главой республики не рассматривала, – подчеркнула собеседница «Красного знамени».

Ольга Савастьянова – известный в РК общественный и политический деятель. Её карьера началась в ВЛКСМ, где она доросла до должности секретаря Коми обкома, затем она возглавляла Общественную палату республики. В 2003-2011 годах – депутат Госсовета РК, председатель его комитета по социальной политике. В 2012-2014 годах – уполномоченная по правам человека в РК. В 2014 года вошла в федеральный оргкомитета Общероссийского народного фронта, в 2016 году возглавила его Коми региональный исполком. В сентябре того же года избрана в Думу по спискам «Единой России» и стала в палате председателем комитета по контролю и регламенту.

Заметим, что в среду распространились также слухи о возможном назначении врио Главы Коми бывшего губернатора Ненецкого автономного округа, уроженца Усинска и выпускника Сыктывкарского государственного университета Игоря Кошина.

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