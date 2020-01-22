Президиум Госсовета Коми одобрил поправки Путина в Конституцию РФ

Президиум Государственного Совета Коми одобрил в среду проект федерального конституционного закона о внесении изменений в Основной Закон РФ, внесенный Владимиром Путиным. Присутствовавшие на заседании проголосовали за поправки единогласно. Другое дело, что присутствовали не все, в том числе – спикер Надежда Дорофеева.

Во вторник решение о необходимости срочного обсуждения в первом чтении президентского законопроекта принял Совет Государственной Думы, и срочность эта касалась в числе прочего и регионов. Ещё вечером пресс-служба Госсовета республики не располагала какой-либо информацией о возможном созыве внеочередного заседания его президиума, а другие источники «Красного знамени» указывали, что председателя парламента Надежды Дорофеевой вообще нет в Сыктывкаре.

Однако как выяснилось днём в среду, президиум смог-таки собраться, причём во вполне квалифицированном большинстве. Спикер, правда, и в самом деле отсутствовала, но собирать и председательствовать имел право недавно вернувшийся в своё кресло её первый заместитель Александр Макаренко, каковым правом он и воспользовался. Отсутствовали также руководители фракций ЛДПР Галина Нагаева и КПРФ Олег Михайлов, однако из Сыктывкара на этой неделе он никуда не уезжал.

– Но мне представляются странными способ и скорость созыва депутатов, – заявил он «Красному знамени». – Ещё вчера ни о каком президиуме меня никто не информировал, хотя я находился в Госсовете. А сегодня мне звонят за 15 минут до заседания!

По нашим данным, возможно, из-за этого на заседание президиума опоздала руководитель фракции «Справедливой России» Татьяна Саладина, которая в результате не смогла принять участие в голосовании.

Между тем, оно никаких сюрпризов не принесло. Восемь из 12 членов президиума, собравшись в 12 часов в закрытом режиме, единогласно одобрили законопроект в первом чтении.

– Но нужно понимать, что мы голосовали сейчас всего лишь за концепцию поправок, которую нам представили в специальном заключении комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, – разъяснил «Красному знамени» председатель аналогичного комитета Госсовета Геннадий Горбачёв (фракция «Единой России»). – И лично я, например, кое с чем согласен, но кое с чем и нет. Например, с закреплением заработной платы, а не оклада, на уровне прожиточного минимума. Или отсутствием недвижимости за рубежом в перечне факторов, запрещающих занятие государственных должностей. Или непонятной функцией Государственного Совета России (хотя фактически-то нам его предназначение, конечно, понятно).

Геннадий Горбачёв напомнил, что после принятия поправок в первом чтении депутаты, в том числе региональные, получат право на внесение собственных поправок.

– Если бы я участвовал в сегодняшнем заседании, я бы счёл голосовать за изменения в Конституцию страны преждевременным. Внесённые поправки очевидно сырые, – подчёркивает Олег Михайлов.

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